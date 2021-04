Igea: "Lo más antiobrero es tener paralizados 88 acuerdos"

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, salió hoy al paso de las críticas de los sindicatos por no incorporar ayudas a los ERTE en la Comunidad, y aseguró que no puede haber nada más “antiobrero” que tener paralizados 88 acuerdos dentro del Plan de Empleo destinados a favorecer el empleo en la Comunidad por no conseguir una política de subsidios.

Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que a la Consejería de Empleo e Industria le corresponde en poner en marcha políticas activas de empleo para sacar del paro a los trabajadores y no ejercer una “acción sindical”

Por su parte, la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, también respondió al secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, que la acusó de encabezar la “cruzada antiobrera”, asegurando que lo fundamental en materia de trabajo es ayudar a los obreros de la Comunidad a que tengan un empleo, y explicó que la alternativa presentada al Diálogo Social para que no existan complementos a los ERTE es una propuesta que consiste en subvencionar los contratos a las personas que han sido despedidas, un total de 30.000 en el último año.

Así, indicó que las empresas que contraten a personas despedidas de un ERTE recibirán una subvención de 4.000 euros el primer año y de 6.000 el segundo, llegando hasta los 12.000 euros en el caso de mujeres. “Se trata de hacer políticas activas de empleo. Ayudamos tanto a los desempleados como a las empresas”, aseveró, a la vez que destacó que la medida ya cuenta con el respaldo del sector de la hostelería

Por último, la consejera argumentó que el propio Gobierno ha reconocido que los complementos a los ERTE son una prestación, en ningún caso una política activa de empleo.