"Ni un paso atrás" en la sanidad pública

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este viernes en la reunión de la Junta Directiva del PP de Ávila que «en la calidad de la sanidad pública no habrá ni un paso atrás. En la atención primaria en el mundo rural ni un paso atrás».

Fernández Mañueco se mostró contudente y defendió que «somos el partido de referencia en la calidad de los servicios públicos, en las áreas urbanas y en el mundo rural. Soy firme» y garantizó que «los consultorios están y estarán abiertos, y todos atendiendo a las personas, a pleno rendimiento cuando pase lo más duro de la pandemia. Y vamos a reforzar y a mejorar la atención primaria». Yañadió que «en sanidad, solo me moverán para mejorar servicios, para dar más prestaciones, más personal, más equipamiento y más tecnología».

En su intervención en la Junta Directiva del PP de Ávila, el presidente de los populares también afirmó que «el Gobierno que presido está y estará en el territorio para proteger a las personas y para abrir oportunidades de futuro».

En este sentido, insistió en que «necesitamos que el Gobierno de España active un nuevo fondo covid para cubrir los sobrecostes que todavía genera la pandemia en los servicios públicos. Y para la recuperación económica es vital que los fondos europeos lleguen al territorio y estén enfocados a las necesidades del territorio». «Nosotros, desde mi Gobierno en la Junta de Castilla y León, y también las diputaciones y los ayuntamientos que presidimos, –continuó manifestando– vamos a responder. Y vamos a continuar con nuestras políticas de protección, de modernidad y de futuro para las personas de Castilla y León», indicó el líder del PP.

Finalmente, Fernández Mañueco reclamó a los populares tener «las pilas puestas, sin excepción, para el nuevo período que iniciamos. Remando todos al unísono y en la misma dirección. Sin disensiones, interrupciones ni interferencias. De todos nosotros depende que los castellanos y los leoneses incrementen su confianza en el Partido Popular de Castilla y León».

Por eso, concluyó afirmando, «como presidente de la Junta de Castilla y León y como presidente del Partido Popular de Castilla y León requiero de todos y de cada uno de vosotros toda vuestra disponibilidad, toda vuestra entrega y todo vuestro esfuerzo personal. Sé que no os pido nada que vosotros no podáis hacer y que no esté en vuestro ánimo».