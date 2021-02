El Barça continúa su fiesta ante el Zalgiris

El Barça retomó con galones de líder la Euroliga en su victoria (86-62) este jueves ante el Zalgiris Kaunas en la jornada 25, un triunfo contundente desde la defensa y encarrilado con la primera parte de Cory Higgins, sentenciado en el tercer cuarto (23-10) en el Palau Blaugrana.

Los de Sarunas Jasikevicius dieron continuidad a su estado de euforia, declarado el pasado domingo con la victoria sobre el Real Madrid en la final de Copa del Rey. El líder de la Euroliga (18-7) afianzó su posición y su juego en una exhibición ante los de Kaunas, con Higgins en 17 puntos al descanso. El MVP de la reciente Copa fue clave en la escapada azulgrana camino a los vestuarios (48-37).

Esos 11 puntos no dejaron de crecer hasta un último parcial sin historia, con un alto nivel defensivo, del propio Higgins o un Abrines que dio continuidad a esa faceta clave ante Carroll en la final de Copa. Davies y Oriola (19 puntos y 7 rebotes) dieron la última estocada a un Zalgiris que buscaba los 'playoffs'.

Grigonis, Walkup y Hayes sufrieron ese alto listón azulgrana, pese a venir también contentos de ganar su Copa, con un tremendo golpe azulgrana en el tercer cuarto (23-10). El Barça cogió carrerilla antes del descanso y cuando volvió siguió mandando. La agonía lituana, con cuatro puntos en siete minutos del tercer parcial, contrastó con la fiesta coral del Barça.

Mirotic y Higgins habían cumplido con su parte cuando en el tercer cuarto se animó Davies. Con la renta pasando los 20 puntos (69-46) la llegada del último cuarto fue de alivio para Zalgiris, pidiendo la hora. Oriola no tuvo piedad en ese final plácido para terminar igual de valorado (27) y puntos (19) que Higgins, en un Barça que quiere aprovechar la ola copera.

El Bakonia convierte en trámite su visita al Khimki

El TD Systems Baskonia venció sin apuros (67-89) en su visita al Khimki este jueves en la jornada 25 de la Euroliga, para seguir con su remontada hacia los puestos de 'playoffs' a costa del colista de la competición y con una actuación coral.

De inicio ya sonrió el partido a los de Ivanovic (14-24), con un 5-14 en el rebote. El enfado de Shved al ser sustituido devolvió picado a la estrella local en el segundo cuarto, donde Khimki ofreció su mejor momento. Shved se fue al descanso con 16 puntos, pero no volvió a anotar, y junto a Vialtsev pusieron a los rusos a uno en el luminoso (35-36) a tres del descanso.

En ese poco rato, el Baskonia volvió a amasar los 10 de ventaja antes de ir a vestuarios (37-47), con lo destacado del dominio de Fall, la dirección de Henry y las entradas de Dragic. La reanudación trajo el intercambio de triples, al que no falló tampoco Baskonia. Los de Vitoria mantuvieron la muñeca caliente y conectaron al partido a Vildoza, mientras Shved volvía a sentarse por faltas.

Al último cuarto se fue con la máxima el conjunto español (57-71), que no hizo sino crecer. Un Khimki desahuciado, desconcentrado y fuera del partido, que no gana un duelo europeo desde hace tres meses, no inquietó el final a placer de los vascos.