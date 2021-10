El XIII Cross Ciudad de Ávila se readapta

Hay ganas de cross. Lo dicen las cifras de participantes con las que este domingo llega la XIII edición del Cross Ciudad de Ávila -Memorial José Soriano, una prueba que cambia su tradicional fecha de celebración –del mes de enero al mes de octubre– pero que ha sabido readaptarse a las circunstancias. «Es una de las pocas pruebas que no se han suspendido con la pandemia» recordaba Longina Herráez, presidenta del ClubAtletismo Ecosport, junto a Félix Meneses, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ávila, en la presentación de una prueba que en 2020 esquivó el confinamiento –se celebró en enero– y en 2021 tendrá una segunda oportunidad en un mes diferente pero igualmente atractivo. Porque en la fecha reservada inicialmente para la Media Maratón, será para la prueba de El Soto.

«Barajamos nuestros recursos, la situación actual y vimos que era mejor una prueba con menos volumen de gente» comentaba Longina Herráez ante la decisión adoptada por Ecosport. Y la acogida ha sido buena, porque antes del cierre de inscripciones se alcanzaba prácticamente el medio millar de atletas. «Va a ser la primera vez en la que los niños y niñas superen a los absolutos. Nos da esperanza porque significa que hay deporte base» comentaba Longi ante los cerca de 260 menores y 230 absolutos, entre los que destacan nombres como los de Diego Jiménez, ganador en 2020, Luis Miguel Sánchez Blanco, ganador en 2019, Álvaro Monfort, María Jesús Vázquez Palomo o la salmantina Beatriz Sánchez Romero en una jornada que comenzará a partir de las 10,30 horas con las categorías menores en una mañana de mucho atletismo.

¿Y la edición de 2022 en enero? «Lo valoraremos»

Al reubicarse la edición de 2021 en octubre, una de las grandes incógnitas que se abrían era cuándo sería la edición de 2022, si se recuperaría el mes de enero, su momento habitual. «Nunca una organización ha estado tan sujeta a la reorganización. Ahora mismo no podemos adelantar si el Cross Ciudad de Ávila 2022 será o no en enero porque depende de cómo avance la situación y de la reunión que haremos la Junta Directiva, donde lanzaremos todo el calendario de pruebas y actividades. Tampoco queremos interferir con el resto de pruebas.Queremos ir con paso seguro y no decir por decir».

Los Sub'16 abren la mañana

Será la Sub'16 Masculina yFemenina y Sub'14 Masculina (2.500 metros) los que abran la mañana del XIIICross Ciudad de Ávila -Memorial José Soriano a partir de las 10,30 horas. Lo harán sobre el mismo circuito modificado en 2020, evitando la zona de la tirolina. Salidas escalonadas «con mucha separación para cumplir la normativa» y entrega de trofeos entre prueba y prueba para evitar las aglomeraciones son algunas de las novedades. A las 10,45 horas seguirá la Sub'14 Femenina (1.500 metros), a las 10,55 la Sub'12 Masculina (1.000 metros), 11,00 horas la Sub'12 Femenina (1.000 metros), a las 11,05 correrán los Sub'18, Sub'20, Máster A y Máster B femenina sobre 5 kilómetros. A las 11,30 Sub'10 Masculina y 11,35 Sub'10 Femenina sobre 1.000 metros. A las 11,40 las Sub'18, Sub'20 y Máster B Masculina (5 Kilómetros), 12,15 la Sub'8 Masculina y 12,20 la Sub'8 Femenina (500 metros). A las 12,30 la Sénior Femenina y Máster A Masculina (7,5 kilómetros), a las 13,15 la Sub'6 Masculina, a las 13,20 la Sub'6 Femenina (500 metros) y a las 13,30 la Sénior Masculina (7,5 kilómetros).