Un jugador de Primera que viene a sumar en Tercera

El Real Ávila cuenta para esta temporada con un jugador de Primera División que se suma al proyecto del club abulense para sumar en Tercera División. Tal y como adelantó este periódico el pasado mes de agosto, el conjunto encarnado se ha hecho con los servicios de Manuel Sánchez, ex jugador del Elche, equipo con el que logró el ascenso a la Primera División hace unas semanas.

Aunque en su presentación oficial el centrocampista cordobés de 31 años dejó claro que ahora mismo su prioridad es «formarme como policía después de tanto años estudiando para pasar el proceso de selección» su pasión por el fútbol desde pequeño le ha hecho aceptar la propuesta que le realizó el director deportivo del Real Ávila, Carlos González, de formar parte de un proyecto «de un equipo humilde, sí, pero con una estructura profesionalizada que ya quisieran algunos equipos de la Segunda División B», aseguró Sánchez.

Con una amplia trayectoria en el fútbol español, incluyendo una etapa en el Guijuelo, en donde coincidió con el también actual jugador del Ávila, Manu Moreira, que también hizo su trabajo de convicción para que Sánchez recalara en los vestuarios del Adolfo Suárez, el futbolista andaluz confía en que su adaptación tanto al club como a la Tercera División, sea «rápida y sin demasiados problemas».

Para un futbolista curtido en muchos campos de fútbol de nivel superior, se le abre ahora una nueva etapa en la que intentar «disfrutar de mi nueva vida y también del fútbol», con la idea en la escuadra abulense de «hacerlo lo mejor posible y aportar mi granito de arena al club y a la ciudad».

De cara a la nueva temporada, y desde su dilatada experiencia, Sánchez considera que «se está haciendo un buen equipo», pero después de lograr dos ascensos en los tres últimos años «a día de hoy no he pensado en nada sobre el ascenso con el Ávila, solo en entrenar con mis compañeros y adaptarme a la nueva vida que me espera», aunque manda el mensaje a los aficionados de que «por qué no conseguirlo», pero avisa que «sé lo que es subir, tengo cuatro ascensos en mi carrera, y no se logran en las dos primeras jornadas, es un trayecto largo», para el que, si las condiciones lo permiten será importante «que los aficionados nos apoyen» y que «crean en nosotros».

El ex jugador del Elche sabe a qué tipo de club viene, «me han explicado lo que es ser del Real Ávila, no vengo a un club cualquiera, sino a uno de una capital de provincia, ordenado, con buenos medios, que no está en la categoría que merece yo creo».

Sobre su posición en el campo, «he jugado de pivote defensivo o central zurdo, pero jugaré donde el entrenador me diga dependiendo de cada partido» y sobre el nuevo sistema de competición «es nuevo para todos. No sabemos cómo afectará».