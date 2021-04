Músicos en la Naturaleza tampoco llegará este año a Gredos

Es evidente que la situación derivada de la crisis de la covid-19 está mucho mejor que hace un año por estas fechas -en las que estábamos en pleno confinamiento-, pero tampoco ha evolucionado tan favorablemente como para que los grandes eventos retornen, así las cosas, era lógico pensar que el festival ‘Músicos en la Naturaleza’ no podría regresar en cuestión de unas semanas y de hecho no lo va a hacer. Fuentes de la organización, de la Fundación Patrimonio Natural, lo confirman a Diario de Ávila: la XV edición de Músicos que se tenía que haber celebrado en el año 2020 de nuevo se aplaza y no será hasta 2022 cuando se lleve a cabo «si la situación lo permite».

La suspensión se debe a la pandemia con toda claridad, a que no están las cosas «pese a la llegada y al inicio de las vacunaciones» para eventos multitudinarios y éste lo es. Además hay un problema añadido y es que el tipo de artistas que nutren el festival desde sus inicios «no están haciendo giras», así que la solución pasa por volver a aplazar una cita que se había convertido en indispensable para los veranos de la provincia de Ávila.

Habrá por tanto que esperar a que llegue 2022 para poder disfrutar de estos conciertos de horas en la naturaleza abulense, en Gredos para más señas y concretamente en la finca El Mesegosillo de Hoyos del Espino. Pese a ser en un lugar concreto hay que destacar que el concierto organizado por la Fundación Patrimonio Natural (de la Junta de Castilla yLeón) tiene gran repercusión en la provincia. No se puede obviar que han sido muchas las ocasiones en las que sólo con anunciar la fecha y el cartel los establecimientos de turismo rural y hoteleros de la zona tardaban horas en muchos casos en colgar el cartel de completo, pero como decimos habrá que esperar a 2022, cuando desde la fundación prometen regresar «con mucha más fuerza».

La edición XIV que se celebró en 2019 contó, entre otras, con la actuación de Rod Stewart además de con Waterboys y Rulo y la Contrabanda del que fueron testigos más de 12.500 personas. Una gran cifra que permite entender la repercusión económica del festival.

Precisamente a principios de abril de 2020 llegaba la nota de prensa con la suspensión de la edición número XV; ahora no ha habido comunicación oficial, pero sí algunos rumores que finalmente se confirmaron en la jornada del miércoles (y que adelantó la cadena Cope en Ávila).

En 2020 fue una cuestión de responsabilidad y de incertidumbre pues se anunció muy al principio de la pandemia, en la primera semana de abril; ahora ya conocemos más de la pandemia y aunque sus consecuencias se han matizado siguen estando presentes y no dan lugar a celebrar una edición que se llevará a término con dos años de retraso.

Recordar que en el festival han participado grandes artistas de la música nacional e internacional, entre ellos además de Stewart, Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan o Maná, y nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos o Nacha Pop..

A lo largo de las 14 ediciones previas se fueron sumando asistentes hasta superar los 130.000 espectadores en estos años. Desde la organización estiman que el impacto en todos estos años se cifra en 20 millones de euros.