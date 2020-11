Ávila Auténtica lanza una campaña con mil euros en premios

Ávila Auténtica, la marca colectiva de la Diputación Provincial, ha lanzado una campaña de promoción en redes sociales que repartirá mil euros en premios. Serán veinte premios, cada uno de un cupón valorado en 50 euros, para gastar en una sola compra y en una sola tienda entre todas aquellas que pertenecen a la marca colectiva de la Diputación Provincial y que se han querido sumar a la iniciativa.

Según se informa desde la institución provincial, la mecánica de participación para Facebook, Twitter e Instagram consiste en dar un like o me gusta en el post que se ha publicado sobre la promoción. También es necesario seguir al perfil @avilaautentica1 en Twitter y/o @avilaautentica en Instagram, y/o @productos.avila.autentica en Facebook para participar en las respectivas redes sociales. Además, hay que hacer un comentario en la publicación mencionando, al menos, a dos personas. No hay límite de participaciones para cada seguidor, pero para que sean todas válidas será condición necesaria etiquetar a personas diferentes en cada comentario y no remitir ni a perfiles falsos ni a personajes públicos.

Los interesados pueden participar en esta promoción de Ávila Auténtica hasta las 23:59 horas del día 29. Además, con motivo del 'Black friday', todos los pedidos en la tienda on line de la marca tendrán los portes gratis esta semana.

Las tiendas físicas que participan en esta promoción son El Colmado de Soraya, en Ávila (variedad de productos); Alta Moraña, en Ávila (variedad de productos); Carnicería César (carne ecológica); Legumbres Moraña Natural; Carhesan, Muñana (embutidos y jamones); El Carrascal, Muñana (variedad de productos); Singular Bakery (variedad de productos); Embutidos Ignacio Caro (embutidos y jamones); Las Delicias del Convento (variedad de productos); Carnicería Hermanos Barbero (embutidos y jamones); Industrias Cárnicas Roal (embutidos y jamones) Bodegas Vetoné (Vino) y Daniel Ramos (vino DOP Cebreros).

Las tiendas on line en las que se podrán canjear los vales son, además de la web de Ávila Auténtica (www.avilaautentica.es/tienda-online-productos-gourmet-avila) Tooenergy Honey (miel y derivados: https://www.tooenergy.com/tienda/); Bodega Huellas del Tiétar (vino DOP Cebreros: https://huellasdeltietar.com/shop/); Chato Gañán (vino DOP Cebreros: https://chatoganan.es/tienda/):Caracoles de Gredos (caracoles guisados y al natural: https://caracolesdegredos.es/comprar-caracoles/); Pimentón El Sequero (pimentón ahumado, dulce y picante:

https://www.elsequero.es/comprar-pimenton-ahumado/); Bodega Nietos Señora María (vino DOP Cebreros: https://bodeganietosmaria.com/tienda-online/); Roal (embutidos y jamones: https://latiendaderoal.com/); Mermelicias de Gredos (mermeladas: https://www.mermelicias.com/tienda/), y Cerveza Raíz Cuadrada (cervezas artesanas: https://cervezaraizcuadrada.com/tienda/).