Carlos Soria, preparado para lo que pueda venir

Carlos Soria y sus compañeros de expedición están preparados. «Estos cuatro días y tres noches nos han preparado definitivamente para la próxima ocasión en la que podamos intentar asaltar esta maravillosa cumbre que tanto se nos resiste». Es la mejor de las noticias que dejaba la primera de las incursiones en altura que la expedición de Carlos Soria llevaba a cabo este fin de semana. Han sido «cuatro maravillosos días de alta montaña, de verdadera alta montaña, durmiendo tres noches a 5.600 metros y haciendo ejercicio hasta los 6.000 metros. Maravilloso. Nos ha nevado todos los días pero ha sido estupendo» valoraba el montañero abulense ya a su regreso al campo base y a través de un vídeo enviado por redes sociales –@RetoCarlosSoria– después de completar uno de los procesos de aclimatación más importantes antes de lanzarse a por la cumbre.

A partir de ahora toca esperar la oportunidad, pero el montañero abulense está preparado para la primera ventana de buen tiempo que le permita el ascenso. «Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a hacer todo lo posible para que sea así» comenta el veterano montañero (82 años) ante un coloso que desde 1998 ha intentado conquistar una decena de ocasiones. Ésta debe ser la definitiva.

Ha sido un fin de semana positivo pero duro. «Mal tiempo pero buena cara» ironizaba el abulense ante la importante presencia de nieve y las constantes nevadas con las que se está encontrando este año en el ochomil nepalí (8.167 metros). Y es que desde la llegada del abulense al campo base han sido días de fuertes vientos y nevadas, lo que por momentos impidió a la expedición que lidera junto a Sito Carcavilla y Luis Miguel Soriano moverse del mismo. La tregua que les ofreció a finales de la semana pasada les permitió de nuevo emprender ruta hacia las alturas, hacia el campo 1. Precisamente ha sido este campo (5.600 metros) su eje de operaciones estos días, donde han pasado tres noches y desde donde «hemos hecho metros de aclimatación con mal tiempo.Ya mejorará». Es optimista el abulense.

Está preparado Carlos Soria tanto física como mentalmente. «Mucha gente se preguntará eso de que este tío, con 82 años, qué hace para poder estar arriba estos días y bajar encantado de la vida. Lo primero es porque estoy haciendo lo que me ilusiona, porque me cuido con mi alimentación y mis ejercicios y lo último es porque tengo compañeros –Sito, Luis y Mikel, un sherpa– sin los que no podría hacerlo.Es el secreto».