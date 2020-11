Movistar+ relata la historia de Íker Casillas

Ha sido y será un héroe para miles de españoles, el alma de la selección nacional y un ejemplo para muchos niños que buscan ser como él. Íker Casillas, guardameta del Real Madrid, del Oporto y de la roja será el protagonista de Colgar las alas, una serie documental original de Movistar+.

Este proyecto audiovisual es fruto de un recorrido muy largo, un camino de un año y medio de rodaje. La grabación escribe un hito en la larga trayectoria de los reportajes de la plataforma digital y se convierte en eficaz para este tipo de contenidos.

Desde julio de 2019, el equipo al completo, con Luis Fermoso (subdirector de Informe Robinson) a la cabeza, ha recorrido miles de kilómetros en innumerables viajes, ha recopilado más de 100 horas de grabación, se ha citado con decenas de personajes clave en la carrera del guardameta madrileño, nacido en Móstoles, y ha conseguido testimonios únicos de un portero que ya se ha convertido en una leyenda.

La serie documental se divide en seis episodios que viajarán a través de la vida del mejor portero español de todos los tiempos.

En el primer capítulo, titulado El infarto, Íker está entrenando junto a sus compañeros del Oporto cuando de repente se encuentra mal. Le falta aire, se aleja y cae en la banda. Nadie sabe lo que le está pasando. En ese momento se pone en marcha una lucha contrarreloj por salvar su vida.

El episodio dos se titula Empezar, volver. Para entender la personalidad de Casillas hay que viajar al Real Madrid donde se estrena como portero. Tiene tan solo 18 años, pero su nombre ya lleva tiempo sonando. Veinte años después, en el país vecino, en Oporto y aun recuperándose de un infarto, la pelea es diferente. Solo él parece convencido de que podrá volver a jugar.

Colgar las alas se estrenará para todos los clientes de Movistar+ el próximo viernes 27 de noviembre a las 22,00 horas en #Vamos y #0. Después se emitirá un capítulo cada viernes y el último episodio se estrenará el día de Navidad.

El evento fue presentado por el periodista Carlos Martínez, al que asistieron el protagonista, Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+ y Luis Fermoso, director de la producción.

Durante la rueda de prensa, Martínez Roig resaltó el esfuerzo de la plataforma por elevar esta serie a un nuevo nivel. «Colgar las alas es una de las grandes apuestas. A producciones como Antidisturbios o Nasdrovia se suma por primera vez contenido de deportes».

Por su parte, Íker Casillas se mostró impaciente porque el estreno. «Me siento muy halagado de ser el primer deportista con una serie documental en Movistar+, pero también con una responsabilidad muy grande hacia los espectadores. Este no es mi medio natural, para mí es mas fácil jugar ante 80.000 espectadores».

Además, Carlos Martínez recordó sus experiencias narrando los éxitos del arquero con la selección. «Te hemos visto hacer historia y tocar el cielo que está destinado a unos pocos privilegiados. También hemos crecido junto a ti, he cantado tus paradas y he vivido unos de mis mejores momentos profesionales en el Mundial de Sudáfrica».

Por último, el director de Colgar las alas, Luis Fermoso, explicó cómo fue la evolución del proyecto. «Cuando comenzamos a grabar, no sabíamos si iba a seguir jugando o no. Hemos dividido todas estas experiencias en seis episodios que ofrecen una doble velocidad en la visión de su carrera. Acompañábamos a las decisiones que iba tomando sobre su vida y mostramos una visión madura sobre su trayectoria. Vamos a descubrir muchas cosas que no se han visto nunca».