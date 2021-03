Ya hay ganadores provinciales del concurso de la ONCE

Los colegios Amor de Dios de Arévalo, el Centro Rural Agrupado Miguel Delibes de Mingorría y el Diocesano ‘Asunción de Nuestra Señora’ de la capital han sido seleccionados como ganadores de Ávila en el 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

En esta edición han participado un total de 888 escolares de diez centros educativos de Ávila, bajo la coordinación de doce profesionales de la educación.

Bajo el original lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’, la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han elaborado una cuña de radio de un minuto, como máximo, capaz de transmitir un mensaje sobre el buen uso de la tecnología por parte de los menores.

Por su parte, los estudiantes de Secundaria (categoría C) han tenido que diseñar un cartel publicitario que capte la atención y transmita un mensaje que fomente el uso responsable de la tecnología, evitando el abuso de la misma. Ha incluido un eslogan y una audiodescripción del trabajo.

Para los estudiantes de Bachillerato y FP (Categoría D), el concurso ha pedido la realización de un spot publicitario, de 40 segundos, para sensibilizar sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos que acarrea su abuso. Ha sido acompañado de un título y un documento con el guion, para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Los trabajos seleccionados por el jurado de Ávila para cada una de las categorías (la D y la E son valoradas directamente por el jurado nacional) han sido los siguientes:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria:‘La Realidad supera la Conexión’, de 4ºA del CRA Miguel Delibes, siendo Raquel Martínez la profesora.

CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria:‘Piratas en la Red’, de 6ºA del Colegio Diocesano ‘Asunción de Nuestra Señora’, siendo Jorge Sastre su profesor.

CATEGORÍA C: ESO y FP Básica: ‘No dejes que la tecnología te atrape’, de 1ºA del Amor de Dios, siendo el profesor José Javier Asenjo.

El jurado de Ávila ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Dicho jurado ha estado compuesto por Alicia García, diputada nacional por Ávila; José Francisco Hernández, delegado Territorial de la Junta; Santiago Rodríguez, director provincial de Educación; José Manuel Maíz, jefe de sección del Diario de Ávila; Lola González, maestra de ONCE; Javier G. Jara, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE y María Quindós, directora ONCE en Ávila.

Los escolares ganadores pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los vencedores a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de demostrar que un buen uso de la tecnología es posible.