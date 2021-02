El aguilucho lagunero aumenta su población invernante

Por cuarto invierno consecutivo el grupo local de SEO-Ávila ha llevado a cabo el censo invernal de aguilucho lagunero occidental (circus aeruginosus) a través de un grupo de voluntarios, según informa el coordinador del grupo Local de SEO Ávila, Jorge Leonor. Su objetivo ha sido conocer la evolución de esta rapaz de invierno a invierno.

«El aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) –señala Jorge Leonor– es una rapaz habitual en nuestros humedales a lo largo de todo el año. Algunas parejas crían en zonas húmedas con buenas masas de vegetación palustre donde establecen el nido. En él la pareja formada por las oscuras hembras, que lucen un bonito capirote amarillento, y el macho de tonos grises, sacan adelante dos o tres pollos cada año. Durante el invierno a los aguiluchos residentes se les une un contingente de aves del norte y centro de Europa que llegan a nuestras latitudes a pasar los meses más fríos».

Prosigue afirmando el coordinador del grupo local que «en esta época invernal los aguiluchos laguneros, tras prospectar los campos en busca de roedores o pequeños patos con los que alimentarse, vuelan a sus dormideros comunales cuando el día se va despidiendo. Al llegar se quedan en los campos cercanos esperando el momento, ya con las últimas luces, para entrar a la seguridad de la vegetación palustre y pasar la noche. Poder ver esto es algo espectacular. Estos dormideros se asientan en zonas húmedas (lagunas, lavajos, graveras o cauces de ríos) con abundante cobertura vegetal palustre, siendo el carrizo, espadañas o juncos algunos de los elegidos».

Por cuarto año consecutivo los voluntarios del grupo local de SEO Birdlife Ávila han llevado a cabo el censo de la especie en la provincia constatando un aumento de ejemplares con respecto a los años anteriores. En total se han revisado 8 humedales, situados todos en la comarca de la Moraña, con un resultado positivo en cuatro de ellos. En ellos se han detectado 53 ejemplares, de los cuales 8 eran machos y 45 aves con plumaje de joven/hembra. El más numeroso contó con 21 ejemplares seguido de otro de 19, uno más de 9 y por último uno con 4 aguiluchos.

Se muestra una tendencia, como en los años anteriores, de aumento en la invernada del aguilucho lagunero. Desde el 2018 en el que se hizo el censo tras 10 años sin llevarse a cabo (en 2008 solo se detectó un dormidero con 1 ejemplar) los números rondaban la cuarentena (41 en 2018, 36 en 2019 y 44 en 2020). Por ello este año se ha producido un aumento de ejemplares sobrepasando el medio centenar.

Lo que sí que observamos es que la fidelidad a los dormideros no es tan continua pues, en estos cuatro años, solo se repiten desde el primero dos dormideros. El resto han variado apareciendo en algunos años y desapareciendo al año siguiente. No sabemos cuál puede ser la causa pues se observa que las condiciones de la masa de vegetación no han sufrido variaciones significativas.

Concluyendo, la invernada de aguilucho lagunero en nuestra provincia es estable con un número que se mantiene en torno a los 40-50 ejemplares pero no lo es tanto en cuanto a los lugares donde se reúnen a dormir ya que cada año nos dan sorpresas tanto negativas como positivas cuando preparamos los censos.