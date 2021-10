Australia exige que los tenistas se vacunen para jugar el Open

El Gobierno australiano ha reiterado este miércoles que no habrá excepciones para nadie a la hora de viajar al país y que se mantendrá la obligación de estar vacunado contra el coronavirus, una medida que podría afectar a la presencia del tenista serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia del año que viene.

"Nuestra recomendación sanitaria es que cuando abrimos las fronteras, todo el que venga a Australia deberá tener la doble pauta de vacuna completa", aseguró Alex Hawke, ministro de Inmigración del país, a ABC Radio.

En este sentido, dejó claro que no tenía "ningún mensaje" para un Djokovic, que se ha mostrado contrario a vacunarse como requisito obligatorio para poder jugar. "Tengo un mensaje para todo el que desee visitar Australia, necesitas estar vacunado por partida doble. Es una norma universal, no solo para los tenistas", recalcó.

Las palabras de Hawke llegan después de que el número uno del mundo, nueve veces campeón del Abierto de Australia y que se ha mostrado reacio a decir si está o no vacunado, admitiese sus dudas sobre participar en Melbourne en 2022 si el Estado de Victoria considerase obligatorio la vacunación para los deportistas profesionales.

"Viendo las cosas como están, todavía no sé si iré a Melbourne. No voy a revelar si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una investigación inapropiada", afirmó contundente Nole al diario Blic de su país.