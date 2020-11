Año en blanco de Marc Márquez

No correrá más en 2020. Se hace raro un Mundial de MotoGP sin Marc Márquez en la parrilla. Desde que ascendió a la máxima categoría nunca se había ausentado de una carrera, y en este 2020 se las está perdiendo todas. La caída en el estreno del campeonato, en el Gran Premio de España del pasado mes de julio, le produjo la fractura del húmero. Se operó y a los tres días estaba de vuelta en la moto, pero el dolor fue demasiado y no participó en la siguiente prueba.

El vigente campeón de MotoGP publicó ayer un post en sus redes sociales anunciando que no regresará a la competición hasta el 2021. Una decisión tomada tras consultar a los médicos que le están tratando del húmero derecho, fracturado en Jerez.

La confirmación de Márquez se une a la que anticipó en su día Stefan Bradl, en el Gran Premio de Teruel, al asegurar que la recuperación del de Cervera se presumía que iba a ser demasiado larga y que sería difícil verle sobre el asfalto en alguna prueba de este campeonato.

«Esta temporada no volveré a competir. Tras evaluar cómo está el brazo con los doctores y mi equipo, hemos decidido que la mejor opción es volver el próximo año», anunció en Twitter.

El piloto de Repsol Honda, que tenía especial interés en poder regresar a la pista en el GP de la Comunidad Valenciana, que se celebra este fin de semana, aseguró que lo que ve como «la mejor opción» después de «evaluar cómo está el brazo con los doctores, lo mejor es no competir ni en Valencia ni en Portimao (prueba que cierra el campeonato). Ahora toca seguir con el proceso de recuperación. Gracias por los mensajes de apoyo. Con muchas ganas de volver en 2021», se despidió en sus redes sociales.

Respetar los tiempos

De esta forma, se confirma que el corredor ilerdense completará en blanco la presente temporada, ya que se rompió un brazo en la prueba que abrió la máxima categoría, y ya no ha vuelto a subirse a la Honda este año. Lo intentó pocos días después de la lesión, pero el propio corredor anunciaba que tenía que volver a operarse: la placa de titanio que le pusieron en la primera intervención se había desplazado. Tuvo que volver a pasar por el quirófano.

Después de perderse las siguientes 11 carreras tras Jerez, el de Cervera ha optado por optimizar así su preparación para reiniciar el asalto al título en 2021 en las mejores condiciones posibles. De este modo, Stefan Bradl, como ya anunció él mismo, completará lo que queda de temporada 2020, y Álex Márquez ya no podrá coincidir con su hermano en pista como compañero de equipo, ya que el año que viene el ‘73’ correrá con el LCR Honda.

Como conclusión, el ocho veces campeón mundial deberá respetar del todo los tiempos que le marca el cuerpo para que el húmero sane y su fecha de regreso será el próximo curso.