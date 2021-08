‘Marazu y amigos’ reunirá a destacados cantantes nacionales

El concierto ‘Marazu y amigos’ se celebrará el próximo día 29 de septiembre, a las nueve de la noche para recaudar fondos destinados a la población damnificada por el incendio que arrasó hace unos días más de 22.000 hectáreas en la sierra de la Paramera. El concierto contará con la presencia de destacados cantantes del panorama nacional como Alex Ubago, Carlos Goñi (Revólver), Conchita, Elvira Sastre, Miguel Poveda, Nena Daconte, Pasión Vega, Roi Méndez o Vega. El círculo de amigos de Marazu no está cerrado, porque se está a la espera de la confirmación de nuevos artistas que por cuestiones de agenda aún no han podido confirmar su presencia y de hacerlo, lo harían en los próximos días, como relató el cantante abulense, quien anunció que el precio de las entradas será 25 euros.

Jorge Marazu explicó que la idea surgió de un grupo de amigos que se han metido en esta aventura. «Unos cuantos amigos a los que pedí ayuda a mediados de la semana pasada y al minuto hemos tenido una cantidad de gente colaborando, un montón de artistas amigos. Todo el mundo se ha subido a la causa». Señaló que harán un concierto en acústico «con guitarra y piano, con un par de guitarras...» Cada cantante interpretará una o dos canciones, dependiendo del número de cantantes que estarán presentes, «porque me está escribiendo estos días mucha gente que quiere venir e iremos viendo poco a poco».

Marazu añadió que «la idea era que teníamos que hacer algo como lo está haciendo mucha gente de la tierra, de la Región y del país. Tenía la impresión que había mucha gente amiga era que no sabía muy bien como echar una mano y pensé que esta era la manera de que todo el mundo y que toda la ciudad se sintiera parte de esta historia. Esto no es una cosa mía solo. Marazu es mi nombre, el que pone la cara, pero hay un montón de gente como David y como Javi que están detrás para que esto salga adelante. Pero no solo ellos, hay un montón de gente detrás, pertenecientes de diversos sectores como hosteleros, el sonido, el Lienzo, la gente que ha diseñado el cartel... Todo esto se está haciendo por la causa. Nadie va a cobrar nada. Queremos que todo el dinero, hasta el último euro, salvo los mínimos gastos de gestión y legales, vayan destinados a los afectados». Marazu señaló que todavía no saben muy bien como harán llegar el dinero a los afectados. Comentó que tienen la intención la próxima semana de reunirse con la gente de los pueblos, con alcaldes y asociaciones, «con quien vayamos viendo qué es oportuno para ver qué necesidades tienen y ver qué se va haciendo con cada cosa». Al final esa es su percepción. «Se trata de algo hecho por amigos. No queríamos que hubiera nadie de organizaciones. No por nada, porque es algo entre amigos y de la gente para la gente. Queremos que todo el mundo se sienta parte de las ayudas». Anunció también que se habilitará una fila cero para la gente que quiera ayudar. Anunció que las entradas saldrán a las once de la mañana del hoy viernes en la web del Lienzo.

Señalaba que ha pasado unos días de emoción absoluta cuando se ha puesto en contacto con los artistas. «Somos de los sectores al final más perjudicados en estos últimos años y estamos un poco hartos de que nos propongan hacer actos benéficos. Recibimos más llamadas para hacer benéficos que para trabajar. Ha sido una cosa muy emocionante porque ha sido solo levantar el teléfono y ha sido uno tras otro: Carlos Goñi en cuanto se lo dije, me dijo, que no sabía lo que tenía ese día, pero que estará aquí o Miguel Poveda, que me dijo que subía aunque fuera en bicicleta. Alex Ubago y el resto de artistas se han comprometido. «La reacción de todos han sido así. Rozalén, que no puede venir. Me dijo que si a última hora pudiera, se sumará. Y esto es una cosa muy bonita, tener a todos los amigos por la causa, querer compartir una noche así en el momento en el que estamos, es una cosa muy agradecida. No han dudado un minuto, por lo que yo me siento muy honrado y siento mucho orgullo de que hayan querido venir a la ciudad».