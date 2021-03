El PSOE lamenta la falta de mejoras en parques infantiles

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila lamenta que el equipo de gobierno municipal no haya realizado ninguna actuación de mejora en los parques infantiles, y su portavoz, Yolanda Vázquez, ha afeado al equipo de gobierno, mediante una nota de prensa «su falta de empatía con los niños de Ávila».

Vázquez afirma que «desde hace un año, los pequeños están demostrando ser, también, héroes de esta pandemia, adaptándose de una forma ejemplar a la situación, las restricciones y las recomendaciones sanitarias. Sin embargo, pocas han sido las políticas de infancia este equipo de gobierno que, y pese a sus promesas electorales, tiene los parques en un estado lamentable».

La portavoz socialista recuerda que «los espacios infantiles de los parques están clausurados desde el mes de agosto» y ha recriminado al equipo de gobierno que no haya aprovechado todo este tiempo «para acometer actuaciones de mejora en los mismos de cara a una posible reapertura. Reapertura que, por cierto, mucha gente cree que ya se ha producido debido a que los espacios están sin precintar y ello genera confusión entre los ciudadanos. Una muestra más de la mala gestión del equipo de gobierno que promete fiestas infantiles o parques cubiertos en la antigua estación de autobuses y luego, no es capaz ni de cumplir con eso ni tan siquiera con lo más básico como es el mantenimiento de los parques».

En este punto, la portavoz socialista ha señalado que «no hay espacio infantil de la ciudad que no requiera de alguna actuación. Columpios rotos, óxido y desgaste que puede suponer incluso un problema de seguridad para los usuarios, por no hablar de la incongruencia de que los adultos puedan hacer uso de máquinas de ejercitación en los parques públicos y los niños no puedan utilizar un tobogán».

Yolanda Vázquez ha lamentado que los niños tengan que ser los paganos de la inacción de este equipo de gobierno que “claramente, no está a la altura porque no hace ni escucha ni informa”.