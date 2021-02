Fea bronca en el pleno de Las Navas

El pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués se convirtió este martes en una tremenda bronca a dos bandos a cuenta por un lado de la salida de Raquel Nieto del grupo de Ciudadanos y por otro, aunque relacionado también con el primer punto, de la planta fotovoltaica que podría haberse instalado en la localidad y que pese a haberse rechazado el proyecto sigue generando polémica.

Nieto hacía ayer pues oficial su salida del grupo en medio de un feo debate dialéctico en el que recibía los ataques de sus antiguos compañeros de grupo y era defendida del «linchamiento» y del «juicio» al que dijeron que se estaba sometiendo a Nieto tanto la portavoz del Partido Popular, María del Mar Díaz, como el de Vox, Óscar González. Y por esto, por cierto, fueron ambos acusados por los miembros de Ciudadanos de ser los «portavoces» de Nieto.

Lo cierto es que en medio de esa discusión la que menos habló fue la nueva concejal no adscrita, que recordó la ilusión con la que comenzó hace dos años en su puesto y que a pesar de repetir en varias ocasiones que no quería entrar en polémica se vio envuelta en medio de una discusión en la que salió a relucir, por ejemplo, la rueda de prensa en la que el alcalde anunció su dimisión, criticando ésta el hecho de que nadie le consultó ese día sobre si pensaba o no pensaba dimitir.

«Traición» fue uno de los términos que en más de una ocasión se utilizó y con mucha dureza desde las filas de Ciudadanos para definir la actitud de Nieto, que insistió en «no querer guerra», en «tener la conciencia muy tranquila» y en querer «seguir trabajando» por todos los vecinos de Las Navas.

Lo cierto es que el paso al grupo de no adscrito por parte de Raquel Nieto generó mucha tensión. «Vas a pasar a la Historia de Las Navas como la primera transfuga», le acusó con dureza el alcalde, Javier Sastre, que le recalcó además que si ayer no tenía que enfrentarse él a una moción de censura «es porque la ley no lo permite».

Toda esta polémica llegó después del debate de otro punto también muy polémico y en el que se votó sobre el recurso de reposición del acuerdo adoptado en el pleno del pasado mes de septiembre sobre el alquiler de terrenos para la construcción de esa planta presentado por la oposición.

En este caso la tensión se elevó al máximo cuando se debatió sobre si se podía admitir o no a trámite el recurso, teniendo en cuenta que el pleno del que se hablaba tuvo lugar hace más de un mes, plazo marcado para ello.

Finalmente, el secretario confirmó que se admitía a trámite el recurso. «Ahora tendrán que decidir sobre el fondo del asunto», ratificó el secretario, mientras que por su parte, el alcalde, aseguró que aquellos que votasen en contra de la votación aprobada en septiembre podrían incurrir en «prevaricación administrativa», algo que para la portavoz del PP supuso una «amenaza por su parte».

Al cierre de la edición de este periódico el pleno seguía activo.