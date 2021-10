Villarroel asegura que los PGE "perjudican" mucho a Ávila

La coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla y León, Gemma Villarroel, aseguró este lunes en Ávila que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "perjudica muchísimo a Castilla y León, y también a la provincia", y aseguró que "sólo están contentos con ellos nacionalistas, Bildu, que está cambiando presos por presupuestos, y Podemos, que está realizando injerencias en muchos aspectos".

Villarroel hizo estas declaraciones este lunes por la mañana antes de mantener un encuentro con cargos institucionales de la formación liberal en Ávila, en las que tildó de "pasteleo" el acuerdo entre PP y PSOE para el "reparto de cargos" en organismos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y aseguró que "lo que estamos viendo es que el PP es la verdadera muletilla del sanchismo y, por desgracia, cuando quieren bien que se ponen de acuerdo en repartirse carguitos". Villarroel apuntó que "Ciudadanos no ha entrado nunca en este reparto, ni va a entrar, nos parece una vergüenza", y recalcó que "PP y PSOE deberían sentarse para hacer una Mesa de la Energía, con los precios de la luz que tenemos, para hacer un pacto por la educación, para hacer pactos de estado por la reforma laboral, y sentarse a negociar unos presupuestos que no dependan de los nacionalismos, de Bildu y de sus socios de gobierno de Podemos".

A continuación, Villarroel se centró en lo que contemplan esos PGE para la provincia de Ávila, y afirmó que "no hay nada para infraestructuras de conexión importantes, como son la A-40; tampoco hay nada para el polígono industrial de las Hervencias; y en inversiones solo tenemos para la zona del incendio de Navalacruz, declarada como zona catastrófica, 300.000 euros, que comparado con lo que destina la Junta es una cantidad irrisoria, y nada para el ferrocarril".

La coordinadora autonómica de Ciudadanos siguió explicando que estos presupuestos "nos van a perjudicar" también con temas como la aportación de peajes en las infraestructuras, "que ya hemos pagado con nuestros impuestos y que a los que más perjudican es a la clase media y a la clase obrera, peajes que se verán reflejados en el consumo de nuestros productos y nuestros servicios, y que son utilizados no por la clase alta, sino los autónomos, los comerciales, y precisamente en zonas despobladas como las que tenemos en Castilla y León más perjudica al usuario final, al ciudadano de a pie, porque necesita el vehículo para desplazarse".

A continuación, Villarroel resaltó el "perjuicio" que está suponiendo para la provincia de Ávila la ley de protección del lobo. La responsable de Ciudadanos, que recordó que la provincia abulense sufre el 60% de los ataques de lobo y la importancia que tiene el sector ganadero en su economía, aseguró que "es una vergüenza que muchas comunidades autónomas y el propio Gobierno opinen sin conocer al lobo de cerca". Y apoyó las gestiones que se están realizando desde la Junta junto con otras comunidades "para echar esta ley atrás porque no tienen ningún sentido".

Villarroel insistió en que, "mientras riegan de millones a otras comunidades autónomas por una cuestión de quedarse en el poder y una necesidad de votos, nosotros, desde el Ayuntamiento, desde la Diputación y desde la Junta seguimos trabajando por esta provincia, por Ávila". Y precisó que "desde la Junta y desde la Diputación mis compañeros liberales están realizando un plan para llevar la conectividad a toda la provincia de Ávila. También se están preocupando con un plan sobre la despoblación, y lo que es más importante, el plan que pretende reindustrializar esta provincia, el Plan de Fomento, en el que la Junta ha hecho una gran aportación y ya se están viendo pasos importantes, como la creación del Centro de Transferencia del Conocimiento y la licitación de la Plataforma Agroalimentaria".

A su vez, destacó la labor que se está desarrollando desde la Junta para traer la radioterapia a Ávila, "que es una promesa incumplida de muchísimo tiempo que está viéndose como una realidad".

Así como impulsando a Ávila como destino turístico, "con los bonos turísticos que tenemos desde la Consejería de Ciudadanos de Turismo y Cultural".

Presupuestos autonómicos. Villarroel también su confianza en que los Presupuestos autonómicos salgan adelante porque "las negociaciones están muy avanzadas y vamos a conseguir unos presupuestos que realmente tengan en cuenta los desequilibrios territoriales y hagan una Comunidad, una Castilla y León, más competitiva en el conjunto de España". A su vez, precisó que "en breve conoceremos noticias al respecto de los presupuestos". No obstante, no precisó si ese acuerdo llegará esta semana.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, que se desmarcó de llevar a cabo esas negociaciones y que no confirmó si en su agenda de visita a Ávila tenía previsto mantener algún encuentro con responsables de Por Ávila para abordar ese asunto, apuntó que "de momento está el Ejecutivo negociando los presupuestos; y mis compañeros en la Junta de Castilla y León están haciendo un gran trabajo de consenso, de diálogo". Y añadió que a "Ciudadanos no se nos puede criticar una cuestión, que no nos levantamos de la mesa hasta que no llegamos a un acuerdo y, por tanto, dejo ese trabajo a mis compañeros que lo están haciendo muy bien".

De igual modo, la coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla y León expresó la intención de la formación liberal de mantener el acuerdo de gobierno con el PP "hasta el final de la legislatura". En este sentido, señaló que "nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con cien medidas, ampliables. Hemos pasado una pandemia, que yo creo que se ha gestionado muy bien por parte de Ciudadanos en el tema sanitario, y mientras se sigan cumpliendo los acuerdos nosotros hemos venido a la política para llegar a acuerdos, para meter recetas liberales, para hacer reformas, y de momento estamos contentos porque los acuerdos se van cumpliendo en un porcentaje muy alto, y pretendemos seguir cumpliéndolos hasta el final dela legislatura".