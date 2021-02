Poco margen de error para el Real Ávila

Arranca este miércoles para el Real Ávila el tramo decisivo de la primera fase. Cinco últimos partidos en los que debe remontar el vuelo con poco margen de error si quiere acabar entre los tres primeros. Para ello, buena parte de las opciones pasan por ganar en La Arboleda, un campo complicado cuyo titular, el Almazán, viene, además remontando. Para los abulenses, otra prueba de fuego, porque no ganan como visitantes desde el 20 de diciembre en Cebreros.

La primera valoración del técnico abulense María Hernández sobre este encuentro es que «hemos tenido sólo dos sesiones de entrenamiento para preparar el partido, pero así viene la competición y a esto hay que amoldarse sin que sirva de excusa. Vamos a afrontar este partido con mucha necesidad y siendo sabedores de que son muy importantes los tres puntos si queremos meternos otra vez en zona de playoff. La mayor importancia la tienen los tres puntos. Es triste a lo mejor valorar así la situación, pero ahora mismo nos urgen los tres puntos si queremos luchar por las posiciones privilegiadas de la tabla, así que ahora mismo lo que quiero para este partido es ganar, eso está clarísimo».

María Hernández, entrenador del Real Ávila, sabe que La Arboleda es un campo siempre difícil para cualquier rival, pero afirma que si el Ávila quiere realmente estar en la zona alta, no debe poner excusas, «será un partido complicado porque el campo del Almazán siempre lo es, pero si queremos estar arriba no nos sirve ninguna excusa de que sea entre semana, de que juguemos de visitante ni que nos falta alguien o si el árbitro se equivocó o el campo estaba mal. Aquí ya somos mayorcitos para saber que nos jugamos mucho, y si el Ávila quiere estar ahí arriba tenemos que dar un paso adelante todos».

Aún con la vista puesta en la derrota en Burgos, Hernández considera que «el domingo perdimos una oportunidad, independientemente de los resultados de los adversarios. Me fijo sólo en mi equipo. Hicimos cosas malas, porque obviamente perdimos, pero también hicimos cosas buenas y con eso también nos tenemos que quedar. Hay poco tiempo para corregir de cara al Almazán, pero estamos situados bien para corregir cosas que hicimos erróneamente, como no cometer fallos atrás y que no nos lleguen dos veces y nos metan dos goles como pasó en Burgos. Eso nos penaliza mucho».

- Partido: SD Almazán - Real Ávila CF.

- Hora: 18,00.

- Campo: La Arboleda.

- Árbitro: David Rivera García (Valladolid).