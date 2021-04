XAV sospecha que el PP prepara un adelanto electoral en CyL

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha asegurado que desde su formación política existe la sospecha de que el Partido Popular prepara un adelanto electoral en Castilla y León y por eso no ha firmado el pacto de estabilidad con esta formación, que “sigue estando a disposición de la Junta” pero que critica que se estén realizando “actos electoralistas” por parte de miembros del PP de Ávila en Madrid, saltándose el cierre perimetral.

“Seguimos estando a disposición de la Junta para llegar a un acuerdo”, reconoce Budiño, “pero sí que es verdad que al igual que semanas pasadas comentábamos que no somos quienes para marcar plazos para desarrollar ese avance en las negociaciones, ahora lamentamos que continúe pasando el tiempo y que no haya esa estabilidad que entendemos que es necesaria para todos los castellanos y leoneses y para todos los abulenses”, y ante esta situación “nuestro olfato político así nos lo hace llegar, y cuando ves a personas que se saltan el cierre perimetral para jugar a la petanca en Madrid, te hace entrever que hay diferentes gestos y acciones políticas que además de irresponsables pueden ir encaminadas a situaciones que entendemos que no tienen cobijo en una situación como la que estamos atravesando de crisis sanitaria”, porque si “hay falta de estabilidad en la Junta de Castilla y León, y estamos abocados a unas elecciones, que a lo mejor también se supeditan al resultado que puede haber en Madrid, estimamos desde Por Ávila una absoluta irresponsabilidad que en la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria se pudiesen convocar unas elecciones autonómicas”. Budiño se refería a la participación de varios miembros del Partido Popular de Ávila en un acto electoral en Madrid el pasado fin de semana en el que estuvo también el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

A pesar de esa sospecha de posible adelanto electoral, Budiño insistió en “nuestro total ofrecimiento y disponibilidad para llegar un entendimiento en aras de un beneficio colectivo para toda la comunidad” y pidió que “trabajemos con alturas de miras por el bien general, que nos dejemos de jugar a la petanca en Madrid con un señor que poco ha hecho por Ávila cuando no podemos ir a ver a nuestras familias que viven allí, algo que creemos que es una ofensa grave e irresponsable, con fines partidistas y electoralistas que dejan en mal lugar a la clase política. Es difícil justificar esos comportamientos más allá de fines que se nos escapan, más allá de un fin preelectoral y más viendo como la Junta de Castilla y León lejos de querer llegar a acuerdos con Por Ávila o con otras formaciones, no lo hace”.