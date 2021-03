La primavera se abre paso en las rutas guiadas

Empezar el día recorriendo el parque de San Antonio para conocerlo un poco mejor es un buen plan, incluso a pesar de las bajas temperaturas que se registraban a las diez de la mañana de este sábado. Así es que los asistentes a la primera de las cuatro rutas guiadas interpretativas programadas para este fin de semana por el Centro Ambiental de San Nicolás disfrutaron de la experiencia, en su mayoría miembros de una asociación de personas mayores que se mostraron «muy participativas». Y es que tener la oportunidad de mirar con otros ojos un lugar cotidiano como puede ser ese parque abulense puede llegar a deparar no solo agradables estampas, sino también alguna que otra sorpresa. Entre ellas, «un trepador azul cantando y unos verdecillos», dos tipos de ave que no es fácil ver y que, además, no estuvieron lo esquivas que suelen debido precisamente a que «ya están en celo y construyendo el nido» porque nos encontramos en primavera. Así es que «el parque estaba animado», en palabras de Felipe Nebreda que, junto a Nacho Sevilla, conforma el equipo didáctico del Centro Ambiental de San Nicolás, encargado de guiar a los asistentes y de ir interpretando cuanto veían. «Además de especies más comunes, como los mirlos, hemos visto también a la paloma torcaz, al carbonero, ...», detallaba.

También en los brotes de los árboles se aprecia ya la primavera, aunque el frío que ha irrumpido estos días «ha hecho que se retraiga un poco» ese ambiente primaveral con el que la organización contaba para desarrollar este fin de semana las cuatro rutas guiadas interpretativas, apuntaba Nebreda.

Pese a todo, las cuatro han completado su cupo que, no obstante, todavía es muy limitado debido a las restricciones de la pandemia y aún está reducido a diez personas. «Mucha gente interesada se ha quedado fuera», lamentaba.