Colectivos del Corneja piden a Diputación el 'no' a la mina

La Plataforma 'No a la Mina en el Valle del Corneja' y la Asociación 'Vive el Valle del Corneja' alzan la voz para dar un "no rotundo" al nuevo expediente minero que amenaza a Bonilla de la Sierra, Pajarejos y Casas del Puerto, denominado Madueña 1149. Después del posicionamiento en contra de los dos principales ayuntamientos afectados (Bonilla de la Sierra y Casas del Puerto), de partidos políticos como el PSOE y de otros colectivos como la plataforma 'No a la mina de la Sierra de Yemas' tras conocerse la petición de autorización de explotación, los colectivos piden a la Diputación que se sume a este rechazo y diga 'no' al nuevo proyecto minero.

La plataforma y la asociación explican que en este tiempo han preferido guardar silencio para "dejar actuar a los dos municipios", pero quieren dejar constancia del "continuo contacto mantenido con los dos alcaldes", a los que agradecen su trabajo en forma de "informes desfavorables". También agradecen a los técnicos de la Diputación "su ayuda en la redacción de los informes", a la Plataforma 'No a la Mina en la Sierra de Yemas' 'su apoyo público y al PSOE el llevar al Pleno de la Diputación una propuesta a la que se adhieren porque "Bonilla, Pajarejos y Casas del Puerto merecemos un futuro mejor".

Los colectivos apuntan que llevan "cuatro años luchando contra diferentes proyectos mineros", el primero Sonsoles 1138, "todavía sin dar respuesta a los 4.500 recursos de alzada que presentamos y que afecta a Tórtoles, Becedillas, Zapardiel de la Cañada y Bonilla de la Sierra -con sus anejos Cabezas de Bonilla, Pajarejos y Rivera de Corneja-, y al que le siguió Villatoro 1.143, afectando a los mismos pueblos y a Casas del Puerto en lugar de Zapardiel. A partir de ahí, llegó "el baile de despropósitos, la renuncia a Villatoro para abrir Esperanza y la renuncia de Esperanza, a finales de 2019, para adentrarse ahora en Madueña 1149, con el que se pretende explotar, de forma directa, feldespato en 34 cuadrículas mineras".

"¿Y ahora qué?", se preguntan. "Un proyecto a 500 metros de Casas del Puerto, que sería visible desde la carretera N-110, que pretende albergar el tráfico de camiones pesados en la carretera comarcal AV-P-638, sin estar preparada para ello y que afectaría a arroyos fundamentales para la población", subrayan. Por ello, consideran que el Pleno del lunes es "un momento decisivo para que la Diputación exprese su máximo rechazo al proyecto".

A su juicio, "estamos atravesando una pandemia que debería habernos enseñado el valor de las cosas, y en ese valor pueblos como Bonilla de la Sierra, reconocido como uno de los más bonitos de España por la red del mismo nombre en 2019, y el segundo pueblo más bello de Castilla y León, en la categoría de menos de mil habitantes, en el concurso llevado a cabo por RTVCyL en 2020, tiene mucho que decir". Para muestra, un botón. Según recuerdan, el primer distintivo llevó a Bonilla a obtener un crecimiento de "un 500 % en número de visitantes", algo que "la COVID-19 frenó", aunque "en pleno confinamiento Bonilla dio un paso al frente creando una nueva página web, www.bonilladelasierra.com, que en el primer año de andadura recibió a 16. 500 usuarios de 70 países que han realizado alrededor de 30.000 visitas virtuales a la misma".

En este punto, y pensando en lo que supondría canalizar estas visitas virtuales, los colectivos creen que Bonilla lo que necesita son "apoyos en esta dirección", al considerar que su potencial turístico podría ejercer de "dinamizador de toda la comarca", lo que "fijaría población". También señalan que durante la pandemia "ha crecido el número de empadronamientos de personas que han decidido teletrabar desde nuestros pueblos", un desarrollo que se vería truncado por la instalación de una mina, afirman. "Ávila debe apostar por el desarrollo de sus pueblos y desde la Plataforma 'No a la Mina en el Valle del Corneja' y la Asociación 'Vive el Valle del Corneja 'consideramos que este proyecto minero es lo peor que puede pasarle a la zona", concluyen.