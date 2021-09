Sacyl estudia campañas de captación para vacunar a rezagados

La Consejería de Sanidad estudia implantar campañas de captación, a través de los equipos de Atención Primaria, de las personas más rezagadas en la vacunación contra el COVID-19. En este caso, encargará a estos profesionales que revise sus cupos o áreas a las personas pendientes de ser inmunizadas, con el objetivo de elevar aún más la cobertura.

Asimismo, Sanidad también está cruzando los datos de los registros nacional y autonómico para detectar a las personas vacunados en otras comunidades, como Madrid o País Vasco, por su cercanía, debido a que todavía entre el nueve y el diez por ciento de la población diana de la Comunidad no ha se ha puesto ni una dosis. Este porcentaje es más elevado en los grupos entre 20 y 29 años y 30 y 39 años, precisamente en la población activa.

Así lo aseguró hoy la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, que participó en el cierre del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid como ‘vacunódromo’ principal de la provincia, que ha administrado más de 700.000 dosis en esta campaña, que ahora se traslada a los centros de especialidades Arturo Eyries y La Rondilla (09 a 14 y de 16 a 20 horas) y se mantiene en Medina del Campo, Medina de Rioseco y Peñafiel.

En ese sentido, la directora general de Salud Pública explicó que el porcentaje de personas que rechazan la vacuna será “realmente escaso”, debido a que además de los que se hayan vacunado en otra comunidades, se unen otras personas para las que las vacunas está contraindicado.

“Juntos somos fuertes, juntos lo conseguimos y juntos hemos llegado a controlar de momento el terrible impacto de esta pandemia”, afirmó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en un vídeo grabado, debido a que se encontraba viajando hacia Canarias, donde este jueves se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para debatir sobre la estrategia nacional de Atención Primaria.

Casado aprovechó para recordar que pese a los avances de la vacunación esto no quiere decir que no haya que seguir “atentos” con algunas medidas de protección, sobre todo, las no farmacológicas. “Está claro que hemos llegado a un buen puerto y mucho de lo que hemos conseguido tiene mucho que ver con la magnífica campaña de vacunación que habéis hecho todos y cada uno de vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias”, sentenció.

Tras el fin de la vacunación en el Miguel Delibes, la titular de Sanidad sostuvo que no quiere decir que no continúe el proceso de vacunación, sino que se trasladan a los centros habituales, si bien de momento en Valladolid se centraliza en los centros de especialidades Arturo Eyries y La Rondilla, al tiempo que se mantiene la administración en Medina del Campo, Medina de Rioseco y Peñafiel. Ahora, señaló están inmersos en el suministro de la tercera dosis a los mayores de las residencias, para seguir con los inmunodeprimidos.

La consejera que junto a la directora general de Salud Pública tuvo palabras de agradecimiento para todo el personal, sanitarios y de otro tipo, que han participado en una campaña que recalcó ha funcionado “maravillosamente bien”, debido a que la Comunidad se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la cobertura. Además, remarcó el papel de los profesionales de enfermería, así como la planificación y suministro de vacunas.

Además, Verónica Casado destacó que el trabajo hecho ha sido “espectacular”, “grandioso” y “muy importante”, lo que ha ayudado a reducir la incidencia acumulada, que recordó se encuentra por debajo de los 50 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes.

Finalmente, la consejera de Sanidad valoró el papel que ha jugado el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, como en otras provincias, puesto que recordó llegó a contar con 40 líneas de vacunación, por lo que dispuso de 80 profesionales de enfermería, lo que recordó requirió un trabajo previo de coordinación entre varios departamentos de la Junta. Todo ello, añadió, ha permitido alcanzar una cobertura del 91 por ciento de la población diana (igual o mayores de 12 años).