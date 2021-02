Sin confirmación de que la vacuna de Moderna llegue a tiempo

beatriz mas / ávila

Sanidad no puede confirmar la llegada a tiempo de las vacunas de la compañía Moderna que servirían para poner la segunda dosis a los 1.300 profesionales sanitarios de Ávila a quienes se administró la primera y, cuando fue el momento de suministrar la segunda (el plazo es entre 28 y 45 días), no llegó el envío para ello. No se recibieron vacunas esa semana ni la actual por lo que estos profesionales siguen en espera.

Ante esta situación, y con reiteradas preguntas de los periodistas, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, insistió en que esto no ha sucedido solamente en Ávila sino en más lugares y que «si no llega a la segunda dosis no vamos a perder esa primera». Hizo especial hincapié en que ya hay una «cobertura vacunal muy importante» y recordó que en la ficha técnica de la vacuna habla de la segunda dosis entre 28 y 45 días, tiempo al que esperan llegar pero, de no ser así, asegura que se les «está repitiendo mucho que cuando llegue esa segunda dosis se pone y hace efecto booster (de recuerdo) y va a valer». Añadió que, por los estudios que tienen ahora mismo, «aunque retrasemos esa segunda dosis va a seguir haciendo el efecto necesario, es decir, no hemos perdido esa primera vacuna» y recordó que cuando se habla de las personas que tienen una inmunidad natural por haber pasado la enfermedad, no se indica la vacunación hasta haber pasado seis meses porque tienen esa inmunidad. Por ello insistió en pedir «tranquilidad» a los profesionales sanitarios y expresó su deseo de que llegue esta vacuna, en una situación que se vive en diferentes lugares como han podido comprobar al pedir «a nuestros vecinos» por si les sobraban y ellos respondían preguntando si aquí había.

Profesionales sanitarios conectaron con Diario de Ávila quejándose de la falta de información desde la gerencia del hospital abulense y salud laboral en cuanto a esta segunda dosis, insistiendo en que cuando se cumpliría el plazo máximo (serían 45 días a finales de la próxima semana) tendrían que tenerla puesta sin que se les garantice «que vaya a llegar».

Una garantía que es difícil porque la propia consejera insistió una vez más en que preguntan al ministerio pero no les dicen ni cuándo ni cuántas dosis llegarán por lo que les resulta complicado hacer una planificación.

Por eso se pide «a nuestros profesionales, sobre todo a los que han sido vacunados con Moderna, que tengan paciencia. También es verdad que la mayor parte de los estudios nos están diciendo que con una sola dosis de las vacunas RTA alcanzamos un 80 por ciento de inmunidad que es una tasa muy alta», dijo.

Se refirió además a estudios que hablan de poner una primera dosis a más población, es decir, una estrategia de poner las vacunas, sin reservar las segundas dosis. « A nivel internacional muchos epidemiológicos están hablando de que es mucho mejor tener una sola dosis en mucha población que dos en menos población», comentó.

Más allá de la situación con Moderna y los sanitarios, Ávila recibió las dosis anunciadas de vacunas de esta semana (Pfizer y AstraZeneca) con lo que ya se han recibido 23.885. De ellas, se han puesto hasta ahora 16.445 dosis, lo que supone cerca de un 79 por ciento del total. En este momento, la vacunación se está centrando especialmente en grandes dependientes, a quienes ya se han administrado 931, todas de primera dosis, y cuyo proceso de vacunación, que se está haciendo en centros de salud y a domicilio cuando es necesario, está previsto que termine este viernes en Ávila.

Según confirmó la propia consejera, será el próximo lunes cuando se empiece a vacunar a los mayores de 80 años en esta provincia. Lo que no se sabe es a cuántas personas hay que vacunar en este grupo ni cómo se organizará puesto que por el momento solo se indica que la Gerencia de Atención Primaria está trabajando en ello.

Las principales dudas surgen en torno a cómo se hará en el medio rural, especialmente por la dispersión poblacional de una provincia como la abulense. Lo único que señaló Casado es que en la medida de lo posible se utilizar puntos fijos para vacunar, concentrando a la población, pero cuando no sea posible «se pueden desplazar a consultorios o domicilios» como con los dependientes.