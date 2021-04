García Barroso, reelegido secretario general de CCOO Ávila

Óscar García Barroso fue reelegido por tercera, y última, vez secretario general de la Unión Sindical Comisiones Obreras de Ávila en el transcurso del 12 Congreso del sindicato, que se celebró en la mañana de este miércoles en el Auditorio Municipal de San Francisco con la presencia de cerca de medio centenar de delegados y delegadas de las distintas federaciones y que también contó con la asistencia del secretario general de la Unión Sindical de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés Granado, que respaldó la gestión de la ejecutiva.

La elección de Óscar García Barroso, que fue la única candidatura que se presentó, se produjo por unanimidad de los delegados que emitieron su voto (42), que también dieron su apoyo unánime al informe general que se presentó en el congreso de balance de estos cuatro años.

La nueva ejecutiva elegida tras este congreso, que contó con un respaldo de 41 votos a favor y un único voto en blanco, está marcada “por las mujeres y por los jóvenes”, según manifestó García Barroso, y “tendrá un reflejo de continuidad en el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora en CCOO y la responsabilidad que se le pone al sindicato en la provincia de Ávila”. Estará integrada por Sonsoles García García, José Cea Zazo, Malva Marina Sanz Recio, Alberto López Casillas y María Encabo Nieva.

García Barroso, que recordó que será su último mandato conforme a los estatutos, aseguró que “hay una renovación importante en la nueva ejecutiva, hay un paso generacional, y también un peso específico de las mujeres y de los jóvenes”, con una media de edad que se reduce considerablemente. En este sentido, precisó que “dadas las dificultades que hay en el ámbito sindical de poder impulsar a los hombres y las mujeres jóvenes hacia los espacios de la toma de decisiones del sindicato, precisó que “proyectaremos un sindicato que conecte la movilización, que haga consciente a la clase trabajadora de que no hay posibilidades de cambio si no somos capaces de movilizarnos, y para movilizarnos hay que organizarnos. Y para ello hay que ser capaces, desde CCOO, de hacerles ver a los trabajadores y las trabajadoras de que nosotros no somos más que una herramienta. Ellos son los que dan fuerza a la herramienta, y CCOO se pone a disposición para todo ello”.

García Barroso también se refirió al informe general presentado por las distintas federaciones en el congreso, que “está cargado de cuatro años de historia marcado por diferentes hitos”. Entre ellos destacó “de una manera muy especial las movilizaciones del año 2018 del 8-M” y la readaptación de la sede de CCOO de Ávila, “con la impronta que dejó el artista Manuel Sierra en nuestras paredes”. A su vez, valoró la “importancia” que han tenido los delegados y delegadas del sindicato “especialmente a lo largo de esta pandemia”. García Barroso precisó que “para el sindicalismo han sido momentos duros, tanto en lo personal y también en lo sindical, porque hemos tenido que redoblar el esfuerzo para llegar a muchos lugares y atender y dar ayuda y cobertura a muchos trabajadores y trabajadoras, y ahí ha estado Comisiones Obreras”.