La Esperanza está a punto de inaugurar su Casa de Hermandad

Será el próximo viernes, 5 de marzo cuando la Hermandad de Nuestra Señora de La Esperanza inaugure su Casa de Hermandad, que está situada en la calle Blasco Jimeno, en el que hasta ahora ha sido uno de los salones parroquiales. Las obras de remodelación y saneamiento han corrido a cargo de un grupo de hermanos, «a los que queremos agradecer su esfuerzo, interés, implicación y disposición para hacer realidad otro de los grandes objetivos que teníamos, el de contar con un lugar para reunirnos a hacer vida de hermandad y exponer nuestro ya amplio y rico patrimonio», explica Sergio Fernández, presidente de la hermandad, que anima a los miembros de la hermandad a acercarse a conocerla. Para ello, estará abierta el mismo día 5 hasta las 20:00 horas, y los días 6 y 7 de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas.

Además, la Hermandad de la Esperanza celebra en próximas fechas los cultos en honor de Jesús de la Salud con tres eucaristías y la función solemne del domingo 7 de marzo.

triduo y función solemne. Según se informa desde la misma, las misas del triduo se celebrarán los días 4, 5 y 6 de marzo a las 19:00 horas, mientras que la función solemne tendrá lugar a las 13.00 horas del domingo, día 7, tras la cual los devotos podrán venerar a la sagrada imagen, «aunque sin establecer contacto alguno con ella, dada la situación sanitaria», se advierte.

El presidente de la Hermandad, Sergio Fernández, señala que «queremos celebrar con toda solemnidad los cultos en honor del Señor de la Salud, aunque debemos adaptar las celebraciones a la situación que vivimos, por lo que, por ejemplo, la iglesia estará abierta los días 6 y 7 de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:00 horas para que quienes quieran contemplar la Imagen puedan hacerlo, puesto que continúan las limitaciones de aforo en las Misas».

No obstante,La Hermandad de La Esperanza continuará retransmitiendo sus actos a través de su página de Facebook y de su canal de YouTube «para acercarlos a todos los que no puedan o prefieran no desplazarse al templo, en este caso retransmitiremos las tres misas del Triduo y la Función Solemne del día 7», apunta Fernández.

La primera Eucaristía será oficiada por David Jiménez Herrero, prior del Convento de La Santa, la del 5 de marzo correrá a cargo de Jean Marie Menounga, vicario parroquial de San Juan Bautista, tras la cual se rezará el Vía Crucis. Por su parte, Marcelo Barvarino oficiará la encaristía del día 6, mientras que la función solemne del 7 de marzo será presidida por el párroco de San Juan Bautista y director espiritual de la Hermandad, Óscar Robledo.