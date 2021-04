PSOE y Podemos confían que no se frene la nueva comisión

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, y la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, apelaron hoy a la “conciencia” de PP y Ciudadanos, socios de gobierno en la Junta, para que no obstaculicen la constitución de la comisión de investigación que defendieron busca conocer la “verdad” de lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia del COVID-19 y hacer “justicia” con los más de 4.000 fallecidos y sus familias.

Tudanca y Laura Domínguez presentaron este jueves en las Cortes la solicitud de creación de la comisión de investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad ante la pandemia. El escrito cuenta con la firma de los procuradores socialistas, de Podemos, UPL, Por Ávila y la procuradora no adscrita María Montero, así como con el apoyo de Vox, que sus impulsores no pusieron en duda.

Ambos confiaron en que esta petición dirigida a la Mesa de las Cortes con 40 apoyos, al que se sumaría el de la procuradora de Vox Fátima Pinacho, sea tramitada sin que sea necesario llevar a pleno la votación su constitución. Además, los dos insistieron en declaraciones recogidas por Ical en que han cambiado las mayorías en las Cortes y que PP y Cs ahora no pueden impedir que se investigue lo ocurrido porque aseguraron que las “cosas han cambiado” en Castilla y León y Tudanca agregó que “esto va a ir a más”.

De la misma forma, Tudanca y Laura Domínguez confiaron en que la comisión eche a andar en este periodo de sesiones, porque como argumentó la procuradora ‘morada’ lo óptimo es iniciar ya los trabajos para determinar qué sucedió, sobre todo, en la primera ola de la pandemia, por ser cuando hubo más fallecidos y problemas, que recordó conllevaron la intervención de centros. “No se puede demorar, hace ya más de un año que ocurrieron esos hechos”, dijo, por lo que defendió la idea de empezar “cuanto antes”, tras haberse presentado la Junta un informe “ficticio”.

Tudanca advirtió a PP y Cs de las consecuencias de bloquear la comisión como ocurrió en la legislatura pasada con la de las eólicas y que motivó una sentencia del Tribunal Constitucional por vulnerar derechos fundamentales. “No les fue muy bien”, recordó por esta vía en las elecciones e insistió en que han cambiado las cosas, aunque no se quieren dar cuenta al tiempo que rechazó las críticas por apoyarse en una procuradora acusada de tránsfuga y recordó las palabras del presidente del PPCyL y la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre los diputados de Murcia que frustraron la moción de censura.

Embarrar

El portavoz socialista aseguró que no permitirán que se hagan “trampas” y se intente convertir en un “show” la comisión, porque aseguró pretenden “embarrar todo” con la propuesta de que comparezcan el exministro Salvador Illa y el exvicepresidente Pablo Iglesias. Tudanca remarcó que los responsables de las residencias fueron los “señores Mañueco e Igea”, que lamentó nunca asumen sus responsabilidad y competencias, porque cuando pasa algo, indicó, “siempre es culpa de otro”.

De esta forma, consideró que quien tiene que dar explicaciones es quien no apoya la creación de la comisión, no quien lo hace para saber qué paso y que se haga justicia. “Entiendo su frustración, su dolor, y menos este enfado permanente”, dijo porque ironizó con que deberían “estar contentísimos” por haber ganado una moción de censura.

En un mes, añadió, han logrado retirar el “decretazo” sanitario, que se aprobara una proposición para habilitar más de 160 millones en ayudas, que se vaya a conformar esta comisión de las residencias y añadió que tengan que ver “con estupor” cómo se empieza a investigar la corrupción en la comisión de las eólicas. “Entiendo su miedo”, dijo pero les pidió que se vayan acostumbrando.

Conciencia y justicia

El portavoz socialista insistió en la necesidad de investigar qué sucedió para que Castilla y León fuera una de las comunidades más afectadas por el COVID en las residencias y la tercera autonomía con más fallecidos, tras Madrid y Cataluña. Aseguró que las familias se merecen “saber la verdad” y que se haga justicia con “tantos y tantas” que han sufrido “lo indecible” y los que han perdido a sus familiares. Por ello, recalcó que es necesario que esto no vuelva a suceder y que “nunca jamás” haya “tantísimo sufrimiento” con el visto durante meses en estos centros residenciales.

Por su parte, Laura Domínguez destacó que “por fin se va a hacer justicia” con los más de 4.000 personas fallecidas en estos centros por el COVID o con síntomas compatibles. Argumentó que el simple hecho de tener estas víctimas mortales es “más que suficiente” para su creación, pese a la oposición de PP y Cs y el informe de la Junta, que recordó no tenía “ningún argumento y razón de ser”.

El socialista defendió el “afán” de averiguar qué sucedió para que no vuelva a pasar y no haya que sufrir la vergüenza de haber abandonado a los mayores a su suerte en el peor momento posible ante las órdenes de no derivar mayores a los hospitales. De esta forma, consideró que este jueves es un “buen día” para la “justicia y la verdad”. Por ello, Tudanca confió en que la conciencia se ilumine en la mente de PP y Cs y no se opongan a la creación de la comisión de investigación por segunda vez, porque recordó los ‘naranjas’ se comprometieron en público y privado a apoyar esta iniciativa y votaron en contra en el pleno después.

“Ahora es indispensable que se sepa toda la vedad de lo ocurrido en las residencias”, dijo Laura Domínguez, quien añadió que es un acto de justicia. Por ello, la dirigente ‘morada’ apeló a la conciencia de PP y Cs para que ahora no boicoteen y no ponga palos en las ruedas con el objetivo de saber qué pasó y hacer justicia. En su opinión, ya no vale “no tener empatía”.

También el portavoz socialista destacó que todas las propuestas presentadas fueron “echadas a perder” por PP y Cs que recordó presentaron un informe con “autocomplacencia” y “soberbia” y sin “autocrítica” y “empatía”. Por ello, reclamó un cambio “de arriba a abajo” de modelo residencial y señaló que no van a tolerar que la Junta haga “un trampantojo” para dejar “todo igual” y para que las plazas residenciales se dejen en manos de los que únicamente quieren hacer negocio.