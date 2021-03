Reprograman citas ante la demora en la llegada de dosis

De nuevo hay cambios en lo organizado en la vacunación contra la covid-19, en este caso en las citas previstas esta semana (lunes y martes) que se están reprogramando, según explica el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández por la «demora de la entrega de dosis de Pfizer» con la vacuna «interceptada en Austria, lo que «demora en las vacunaciones programadas para esta semana». Por el momento no se explica a cuántas personas se reprograma ni qué supondrá para el calendario vacunal, aunque el representante de la Junta insiste en que se quiere «avanzar esta semana para completar la vacunación de las personas mayores de 80 años», aunque habrá que ver cómo afecta esta reprogramación. Por el momento, en este grupo se han puesto alrededor de 6.000 vacunas (según aparece en el dato de ‘riesgo por edad’) pero hay que llegar a cerca de 16.000 personas. En todo caso, la Junta confirma que se comenzará a poner las segundas dosis a los mayores de 80 la próxima semana, cuando se llega el plazo para hacerlo, ya que es una prioridad para ellos y se programará para continuar con las primeras dosis según las que se reciba.

Ávila cerró la semana pasada con 29.281 dosis de vacuna puestas y 9.716 personas con el ciclo completo. Se habían administrado cerca de un 80 por ciento de las vacunas recibidas pero lo cierto es que quedaban 7.500 dosis pendientes al cerrar la semana. Sobre este punto, lo que se dice desde la Delegación Territorial es que en la programación se guardan los viernes «vacunas para poder continuar el lunes y también para segundas dosis», que se quieren priorizar. Aún así, este lunes hubo que reprogramar las citas, pendientes de los envíos.

Para la semana actual, según anunció la Junta de Castilla y León el lunes llegarán a Ávila 4.640 vacunas, 2.340 de Pfizer (la que se usa en los mayores de 80 años), 1.500 de Moderna (que vuelven a llegar) y 800 de AstraZeneca (se utiliza en menores de 55 años colectivos esenciales en este momento).

La esperanza mostrada por José Francisco Hernández es que las vacunas lleguen pronto porque afirma que están «vacunando todas las dosis que están llegando a nuestro territorio» por lo que quiere mandar «un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad a la ciudadanía. No podemos solventar fallos en las entregas en las compañías que están siendo coordinadas por el Ministerio» además de que hay «máxima prudencia en lotes que podamos intuir que pueden tener efectos nocivos para la salud de las personas vacunadas». En este sentido hay que recordar que la semana pasada Castilla y León paralizó un lote de AstraZeneca. Sobre las posibles reacciones adversas a esta vacuna, explicó el delegado territorial que se está pautando paracetamol por los facultativos por alguna reacción que remite a las 48 horas y que son «momentáneas y la persona se recupera con inmediatez. Merece la pena pasarlo un poco mal pero estar vacunado» y proteger a quienes están alrededor, afirmó.

Además de la vacunación de los mayores de 80 años, se está avanzando, dijo el delegado territorial «en los grupos preferentes de manera muy determinante», lo que supone que se está terminando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y desde el pasado viernes se ha comenzado con el personal docente. Se llega a este punto tras finalizar con el personal sanitario y sociosanitario y con «grandes colectivos ya vacunados» como, fisioterapeutas, ópticos, farmacéuticos y odontólogos.

En todo este contexto, Hernández Herrero pide «comprensión por las reprogramaciones de las vacunas porque son vacunas que pensábamos recibir y no las estamos recibiendo y tenemos que priorizar las segundas dosis porque, si no, no lograríamos la inmunidad de las personas que han recibido la primera». Para ello dice que avanzarán «con paso firme y esperemos que el mes de abril sea clave para poder abordar vacunaciones masivas a un mayor número de colectivos y que, por lo tanto, podamos alcanzar las dos dosis que se pretenden a final de verano» cuando se quiere llegar a estar alrededor del 70 por ciento de la población.