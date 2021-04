Cerca de 3.000 personas, llamadas a vacunarse en tres días

Los próximos días se sucederán los llamamientos para vacunarse contra la covid-19, de modo que en las tres próximas jornadas, con la vacunación de este viernes en Arenas y el fin de semana en la capital, se invita a vacunarse a cerca de 3.000 personas, a las que se añadirán quienes acudan por grupos de edad a sus centros de salud donde estos días se está cerrando la vacunación en primera dosis a las personas entre 70 y 79 años y ya prácticamente se ha concluido con las dos dosis de los mayores de 80. De forma general, según avanzó el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, en una semana se pondrán 8.000 dosis en Ávila, puesto que en la próxima está previsto vacunar de lunes (festivo) hasta el viernes.

Tras la reunión semanal que se mantiene con los responsables sanitarios, el delegado de la Junta habló de un dato epidemiológico “envidiable” en Ávila que “invita al optimismo” pero también con un llamamiento “a la prudencia”. Se refirió además a la “receptividad” que se está encontrando en los llamamientos a vacunar tanto en la capital como en la provincia, como se está viendo el jueves en las citas de la capital y Arévalo y lo que se espera que se siga produciendo en los próximos días. Este viernes será el turno de la llamada a vacunar en Arenas de San Pedro, con una población de unas 600 personas en una convocatoria abierta a personas nacidas en los años 1952 y 1953 y donde se utilizará vacuna de Janssen. Junto a esta convocatoria, ya conocida, se anunció que el fin de semana se vacunará ambos días en el hospital Provincial, en la capital, con citas para unas 1.100 personas en cada jornada. El sábado se invita a los nacidos en 1953 y el domingo a los de 1954, aunque también puede acudir los de 1952 que no fueran en su momento. Se convoca a los vecinos de la capital y de las zonas básicas de salud de San Pedro del Arroyo, Muñico, Muñana, Ávila Rural, Burgohondo y Las Navas del Marqués.

Con estas citas, junto a las de la próxima semana, se alcanzará la previsión de 8.000 vacunas administradas en una semana, con 4.000 primeras dosis en distintos puntos de vacunación, 3.000 segundas dosis en centros de salud (se sigue avanzando en los grupos de edad) y otras 1.000 en otras localizaciones como puede ser el Complejo Hospitalario.

Cerca de 3.000 personas, llamadas a vacunarse en tres días - Foto: David Castro

Lo cierto es que en estos días se está cubriendo especialmente las franjas de edad de los nacidos entre los años 1952 y 1954 pero pidió también el delegado territorial “tranquilidad” a los del año 55 porque es un franja que se atenderá “seguramente a finales de la próxima semana o en la siguiente” porque lo “importante es tener dosis suficientes”.

Respecto a las críticas por no vacunar en fin de semana o por estar Ávila situada a la cola en cuanto a porcentajes de vacunación respecto al resto de provincias de la región, Hernández Herrero insistió en que se vacunará según esas dosis disponibles y que no hay un cambio de criterio respecto a los fines de semana, por lo que se podrá vacunar en sábados y domingo según las dosis. En cuanto a los porcentajes, aseguró que es un “error compararnos con otros territorios” e insistió en que el dato de Ávila es de “muy buena eficacia” y que no hay muchas diferencias por estar un poco más o menos arriba. “Las cosas se están haciendo bien, podemos mejorar, pero se está haciendo un buen trabajo”, concluyó.