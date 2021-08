El protocolo de la Plataforma Agroalimentaria, en septiembre

Septiembre. Ese es el mes en el que Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Ávila y Diputación de Ávila prevén firmar el protocolo para poner en marcha las inversiones que den forma a la Plataforma Logística Agroalimentaria, según precisan el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y el director general de Industria, Alberto Burgos.

Una vez firmado ese protocolo, según explica Burgos, desde la Dirección General de Comercio se están haciendo grandes esfuerzos para poder habilitar los 500.000 euros que la Administración autonómica tenía comprometidos para este ejercicio, con el fin de intentar recuperar los 500.000 euros que se concedieron a Avilagro para poner en marcha esta plataforma pero que se devolvieron ante la controversia que surgió con los agentes económicos y sociales (CEOE Ávila, UGT y CCOO) por la concesión de esta subvención a esta entidad. Burgos precisa que «presupuestariamente no se pierden esos 500.000 euros en el año 2021, pero no se pierden de los fondos que se comprometió a aportar al proyecto el Gobierno regional y obliga a la Junta de Castilla y León a realizar un importante esfuerzo para volver a sacar ese dinero de alguna partida y no perder el año presupuestario». A su vez, ese dinero se unirá a los 125.000 euros que tanto Ayuntamiento de Ávila como Diputación de Ávila ya tienen consignados en sus presupuestos para este cometido, lo que permitirá entregar esos 750.000 euros al Ayuntamiento de Ávila, que será el encargado de gestionar esta Plataforma Logística Agroalimentaria, para que empiece a licitar los distintos aspectos que aparecen recogidos en el cronograma que todos los integrantes del grupo de trabajo aprobaron en su momento. Un cronograma que, según precisan Martín y Burgos, «había hecho una planificación presupuestaria, de tareas y de actuaciones a tres años, y recoge que las licitaciones empezarían el año que viene, pero las transferencias del dinero de la primera anualidad ya estarían operativas antes de que finalice 2021».

David Martín precisa que la Plataforma Logística Agroalimentaria cuenta con tres ejes de desarrollo: almacenamiento de productos agroalimentarios, distribución y logística; ecommerce/eservices; y servicios para la exportación, y la primera medida que se va a abordar es sacar a licitación la contratación del project manager y el market place. «En cuanto se firme el protocolo y se depositen las asignaciones presupuestarias, el Ayuntamiento de Ávila tendrá que empezar a licitar todo lo que está contemplado», recalca.

A tenor de las características de las empresas que forman el sector agroalimentario de la provincia de Ávila, «un sector muy atomizado, con empresas muy pequeñitas», para David Martín «la oportunidad de tener una plataforma logística permitirá tener, en primer lugar, un market place donde se puedan exponer los productos y moverlos en el mercado de ecommerce; y por otra parte, permitirá almacenarlos y distribuirlos». Si a esto se une que Ávila es la provincia menos exportadora de España, para el viceconsejero de Empleo «es importante que esta herramienta esté cuanto antes implementada, y por eso es la celeridad que les demandamos a las administraciones para que una vez que esté firmado el convenio protocolo, y depositadas las inversiones, se comience a licitar y se pueda poner negro sobre blanco sobre el informe del grupo de trabajo».

