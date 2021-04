El Autonómico de Gimnasia Rítmica regresa en Ávila

Triple cita pero una misma sede, el pabellón de San Antonio.Ávila será el próximo viernes y sábado –23 y 24 de abril– el punto de interés de la gimnasia rítmica de Castilla y León con la celebración del Campeonato Autonómico Individual de Base, la Copa de Conjuntos Base y Absoluta y la Fase Inicial de la Liga Individual de la Federación de Gimnasia Rítmica. Un evento que reunirá a más de 250 gimnastas de 26 clubes de Castilla y León (Ábula Gym, Olympia y 88 Torreones) pero con una asistencia –jueces, entrenadores, gimnastas y personal adjunto– que se estima en unas 700 personas para una cita deportiva que, hay que recordar, por cuestiones sanitarias derivadas del covid-19 no tendrá público.

Vuelve el Autonómico al parqué y lo hace en Ávila. «Es el primer Autonómico que se celebra en estas circunstancias de pandemia y se hace en Ávila» comentaba Óscar Herrero, presidente de la Federación de Castilla y León de Gimnasia Rítmica. «La nueva política de la Federación es promocionar la gimnasia rítmica en las distintas zonas de Castilla y León y qué menos que empezar aquí.Tenemos una grata sensación de que se va a disfrutar el viernes y el sábado del campeonato». Quiso poner el acento Óscar Herrero «no sólo en la cantidad de deportistas sino en la calidad» de las participantes. «Vienen para el Autonómico y la Copa equipos que han sido medallistas nacionales en años anteriores. En la Liga, que se estrena aquí, vienen medallistas nacionales, dos integrantes de la SelecciónEspañola,Paula y María, y una de la Selección Argentina». Buen nivel dentro una comunidad a la que Óscar Herrero tiene claro que se la puede considerar como «una de las comunidades con mejor nivel. Tenemos clubes consiguiendo altos resultados»

Una doble jornada «intensa y bonita para todos» augura en el evento organizado por la Delegación de Ávila que encabeza Susana Herranz. «Queremos agradecerla que haya sido la primera delegada valiente en querer organizar este primer Autonómico» en los tiempos de la pandemia y en la que no hay que olvidar que estará en juego le acceso al Campeonato de España.

Desde el Ayuntamiento de Ávila «agradecemos el esfuerzo desde la propia Federación como desde la Delegación para poder desarrollar este campeonato» aplaudía José Ramón Budiño, teniente de alcalde de Presidencia,Interior y Cultura. «Nos congratula que desde la Federación se piense en nuestra ciudad como sede para acoger eventos de esta envergadura, que serán siempre bien recibidos».

«No hay ninguna norma que impida ser juez y técnico»

Ante la queja que en su momento realizaron tres clubes abulenses (la Escuela Deportiva de Arenas de SanPedro, el CDOlympia y el CD88 Torreones) solicitando que «la Delegada Provincial Susana Herranz, así como técnicos y jueces de su club –Ábula Gym– no puedan formar parte del equipo de jueces que conformen la selección nacional», Óscar Herrero, presidente de la Federación de Castilla y León reconocía que no había lugar a la queja.

«Entendemos que no es una queja fundamentada. El estamento de juez es un estamento independiente. No existe ninguna normativa que diga que no puedes ser juez y a la vez técnico de un mismo club.Es más, iría en contra tanto de la Ley del Deporte como de los propios Estatutos de la Federación» comentaba Óscar Herrero, que aseguraba haberse puesto en contacto con los clubes. «Creo que entienden que la solicitud iba en contra de los derechos de alguien que tiene su licencia, título y renovación como juez.Otra cosa hubiera sido si la composición de los jueces hubiera sido de un mismo club», algo que no se ha producido.