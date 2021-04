UGT y CCOO se concentran contra el "desguace" de Correos

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO se concentraron este lunes frente a la Subdelegación del Gobierno en Ávila para denunciar el "desmantelamiento" de Correos y exigir un "modelo postal público y sostenible que garantice la cochesión social y territorial" y un plan de financiación pública suficiente para "un servicio postal público con futuro", entre otros puntos. Tras una gran pancarta en la que podía leerse 'Es el momento, en defensa del servicio postal público, contra el desguace de Correos, contra los recortes, plantilla suficiente y con derechos", los asistentes exhibieron pancartas en las que podían leerse lemas como 'Hechos, hechos, queremos más derechos' o 'No al abandono de Correos', corearon lemas como 'Correos no se vende, Correos no se defiende' y leyeron un manifiesto que luego iban a entregar en la Subdelegación.

A su juicio, el servicio público de Correos "va a desaparecer si no se modifican las conductas de la dirección", de ahí que pidan al Gobierno de Pedro Sánchez que "tome partido y actúe" porque "el presidente que nombró no es para nada una persona progresista y ha venido a desmantelar los servicios", aseguró el secretario provincial de Correos de CCOO en Ávila, Jesús Martín. Entre "los muchos ejemplos" que existen de ello citó la "desviación de la producción de Correos a Correos Express, la falta de contratación, la devaluación del servicio para poder justificar que no sirve y el cierre de oficinas" en el medio rural, en Ávila "las de El Barco y Muñana y en un futuro muy próximo la de Las Navas del Marqués", con lo que eso supone para los servicios del medio rural, señaló.

"Cuando hay vacantes en muchos centros no se están produciendo contrataciones y todo eso va a detrimento del servicio público", remarcó Jesús Martín, quien apuntó que Correos cuenta en Ávila con unos 170 trabajadores y "harían falta otros 30 o 40 más". Por ello, llamó a "defender el servicio público y que la plantilla esté cubierta en su totalidad y si luego hay picos de producción en logística o paquetería, que contraten", subrayó.

La secretaria provincial de Correos de UGT en Ávila, Antonia Sánchez, hizo hincapié en que "no se puede consentir que el presidente dde Correos quiera desmantelar el servicio público", de ahí que en UGT y CCOO "estemos unidos y luchando para que eso no se lleve a cabo".