Lunes festivo de agosto

Jornada festiva la que se vivió este lunes en Ávila, al igual que en toda Castilla y León, marcada, sin duda, por el espectacular incendio que asola a la provincia de Ávila desde el pasado sábado, que se inició en la N-502 a escasos metros del cruce de Navalacruz provocado por un coche que se incendió, y cuyos efectos devastadores se pueden presenciar desde prácticamente cualquier punto de la capital abulense. Ello propició que buena parte de los visitantes que acudieron este lunes a la ciudad amurallada, además de poder visitar los monumentos tradicionales que son de obligado paso cuando se viaja aquí (como pueden ser la Muralla, la Catedral, San Vicente o San Pedro), también se viesen atraídos por la curiosidad de contemplar las estampas que se pueden ver desde el paseo del Rastro con la Sierra de la Paramera completamente calcinada y asolada por las llamas, y esas columnas de humo y fuego que han llevado una honda preocupación a los abulenses en los últimos.

Este 16 de agosto, festividad de San Roque, que ponía fin al puente de agosto, había sido declarado como no laborable en Castilla y León, Aragón, Asturias, Andalucía y Canarias, lo que se dejó sentir en las calles abulenses en un mes de agosto donde son muchos los visitantes que están acudiendo para disfrutar de ese turismo de interior que ha ganado enteros una vez que las medidas de restricción de la movilidad ante la covid-19 se han levantado. No obstante, tampoco fue un día desbordante de turistas, toda vez que el hecho de que en la Comunidad de Madrid fuese día influyó en ese despliegue turístico. A pesar de ello, terrazas y bares tuvieron una importante actividad, en un día donde también la bajada de las temperaturas contribuyó a hacer más apacible tanto la estancia como el paseo por la ciudad. Atrás quedaron esas temperaturas de récord que se dieron en los tres días precedentes, donde no se bajó de los 37 grados, y el sábado se llegó a los 38,7 grados, lo que suponía un nuevo récord histórico a tenor de los registros que tiene contabilizados la Agencia Estatal de Meteorología (el anterior precisamente se registró el pasado viernes, 13 de agosto, cuando se alcanzaron los 37,9 grados, que superaban los 37,6 grados que se dieron el 24 de julio de 1995, y que hasta este episodio de ola de calor era la temperatura más alta que tenía registrada la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Ávila. Ayer el mercurio se quedó rozando los 30 grados, pero la mínima ya cayó a 14,6 grados, lo que hizo que en las primeras horas del día se viesen algunas chaquetas.