Carlos Soria vuelve a por el Dhaulagiri

Carlos Soria vuelve al Dhaulagiri.Y lo hace de manera inminente, este mismo domingo, cuando la expedición que conforma en esta ocasión junto a Luis Miguel López Soriano –Sito Carcavilla, otro de sus habituales, no puede acudir– pondrá rumbo al ochomil nepalí (8.167 metros) en busca de una cumbre que se le ha resistido como pocas. Hasta en once ocasiones ha tratado de doblegar al coloso nepalí.La última de las expediciones, la pasada primavera, cuando la meteorología y la pandemia –primero un brote en el propio campo base y después la mala situación de Nepal, que les hizo abandonar el país de manera precipitada ante el riesgo que quedar atrapados– se lo volvieron a negar. Pero el abulense es por naturaleza optimista. «Me encuentro muy bien.Tengo ganas de conseguirlo» comenta en unos días frenéticos en los que preparar una expedición que, en esta ocasión, realizará sin un patrocinador principal. «Agosto siempre es complicado» señala. Y a sus 82 años no quiere desaprovechar oportunidades. Septiembre es una de ellas.

Desde que el pasado mes de mayo regresó del Nepal tenía claro que volvería. «Ha sido muy difícil podernos ir de nuevo. No tenemos un patrocinador principal. Tenemos la ayuda de algún amigo... Pero nos vamos. Yo ya tengo muchos años y ahora me encuentro muy bien y la próxima primavera –le restan por ascender el Dhaulagiri y el Shisha Pangma en la lista de los 14 ochomiles– espero encontrarme también bien, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad».

Reconoce Carlos Soria que la primavera suele ser un momento del año habitualmente más benévolo para este tipo de expediciones en Nepal. «Sin embargo esta primavera fue terrorífica, con unas nevadas como nunca habíamos visto. No se ha subido nada» comenta. «A ver si el otoño se porta bien con nosotros».

Acude «dispuesto a subir con todas las fuerzas y ganas» en un plan en el que tiene previsto llegar a Katmandú el próximo lunes. En esta ocasión no harán la habitual aclimatación con un trekking por el valle del Khumbu. «Puede ser que sobre el 10 –viernes– estemos ya en el Campo Base. A partir de ahí, a ponernos en forma y aclimatarnos» esperando la oportunidad. «Llevo casi 50 días durmiendo en una cámara hiperbárica para ir lo más preparado posible» en una preparación en la que no ha faltado la ascensión al Almanzor, el Pico Aneto o sus habituales entrenamientos en la Sierra de Guadarrama.

Está en forma y está con ganas de conseguir este ochomil. «Tengo las mismas ganas que de conseguirlo que cualquier otra montaña, pero es verdad que ésta se me ha atravesado demasiado.He afrontado montañas mucho más complicadas que he resuelto muy rápido» señala ante las once ocasiones en las que ha tratado de conquistarlo. «Me gusta hablar del presente más que del pasado. Está muy bien hacerlo y estoy muy orgulloso de lo que he hecho, pero me gusta vivir el presente y en eso estamos». Un presente que afronta con ilusión y ganas.