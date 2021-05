Los hoteleros acusan a la Junta de hacer de mera observadora

El sector hotelero de Castilla y León exigió hoy el fin de los cierres territoriales y las restricciones en la restauración y la eliminación del toque de queda en la Comunidad, además de lamentar la "indiferencia", "inacción" y "total abandono" de la Junta y, en concreto, la Consejería de Cultura y Turismo. En concreto, lamentó que la respuesta sea "no a todo" por que "no se sabe, no se puede prever o no es posible porque no hay presupuesto”.

Unas críticas que llegan después de la reunión que ha mantenido la Asociación de Hoteles de Castilla y León con el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, quien, según un comunicado de los empresarios del sector, les informó que el Gobierno autonómico no va a dar ayudas directas al sector para paliar la situación de inactividad; no se pueden hacer previsiones de qué va a suceder el 9 de mayo; no se sabe si van a decaer los cierres territoriales, el toque de queda o las restricciones en la restauración; desconoce si se va a poder avanzar en alivio de restricciones; no se pueden planificar aperturas de negocios y no se sabe si se va a poder trabajar.

“Entendemos que la autoridad sanitaria se dedique exclusivamente a la crisis sanitaria y trate de paliar sus consecuencias con decisiones que perjudican a nuestro sector, pero se consideran necesarias. Pero lo que no entendemos es que los responsables regionales a nivel económico y turístico se limiten a ser meros observadores de las políticas sanitarias y abandonen sus responsabilidades de gestión en sus respectivos ámbitos competenciales”, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles de Castilla y León, Carlos Díaz.

El encuentro sirvió para que los representantes del sector reivindicaran, de nuevo, ayudas directas "inmediatas" para sus empresas que están "muertas" y previsiones para poder planificar." "Estructurar ayudas de 4.000 euros o de 3.500 euros, después de más de un año de inactividad, evidencia el desconocimiento de la Junta y falta de interés por una actividad económica tan importante en la Comunidad”, añadió.

Carlos Díaz expuso, según recogió la Agencia Ical, que las empresas hoteleras, en su mayoría pymes y empresas familiares, se caracterizan por el elevado volumen de activos, con un coste medio de inversión por habitación de 100.000 euros y una inversión global estimada en Castilla y León de cerca de 2.300 millones de euros en activos. Unas elevadas inversiones que conllevan hipotecas medias de 35.000 euros al mes, a los que hay que añadir unos costes medios fijos mensuales de las instalaciones, abiertas o cerradas, de 15.000 euros.

Además, la asociación recordó que la Comunidad perdió en 2020 la "friolera" de seis millones de turistas y, en lo que va de año, ya ha dejado de recibir a más de 2 millones adicionales, lo que abocará al cierre de los hoteles. Díaz precisó que, en un futuro, no habrá hoteles para recibir a los turistas que lleguen a la Comunidad.

Por último, lamentó que la Junta no haya aprovechado este año para planificar, con los empresarios turísticos, un plan de promoción y comercialización de Castilla y León que se pusiera en marcha en cuanto la situación lo permitiera.