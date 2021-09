Óscar Casas: "Hay gente muy artista que viene pisando fuerte"

Pisando firme, como desgastando sin darse cuenta la etiqueta del hermano de. Así camina Óscar Casas a sus 23 años recién cumplidos, con una treintena de proyectos de cine y televisión a sus espaldas. El último, Jaguar, una serie de Netflix protagonizada por Blanca Suárez y en la que interpreta a un frenético cazador de nazis.

En ella, Casas se mete en la piel de Castro, el hijo de una víctima del nazismo, parte de los miles de españoles que murieron en los campos de concentración de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

«Quiero mucho a Castro porque es un chico que, aunque lo que se ve para afuera y lo que demuestra es que no quiere ser menos que ellos, quiere estar al mismo nivel y mostrar algo que no es, le pasan otras cosas por dentro y tiene un mundo interior gigante», relata.

Meterse en su piel, añade, ha sido «interpretar una máscara, dentro de otra máscara». «Ha sido precioso, es un personaje con el que me lo he pasado muy bien haciéndolo y me ha encantado compartirlo con el resto del equipo».

«Él nos está adelantando por la derecha a todos. Va a pegar muy fuerte, como su hermano o más, segurísimo», declaró la actriz en un acto público hace unos días.

«Las nuevas generaciones vienen fuertes por toda la información que hay, por todo el contenido que se puede ver, hay gente muy artista, ya no solo de la actuación, en todos los ámbitos, hay gente muy artista y que viene pisando muy fuerte. No lo digo por mí, sino por amigos. El éxito de las nuevas generaciones es real», responde Casas.

Pero lo cierto es que a sus 23 años ya puede contar con una variada carrera que arrancó en la infancia con anuncios comerciales. Aunque no pudo vérsele la cara, uno de sus papeles más relevantes de niño fue el de Tomás Espósito, el niño de El Orfanato de Juan Antonio Bayona que aterró en 2007 a medio mundo con su máscara de trapo.

Óscar es el cuarto de los cinco hermanos Casas (Mario es el mayor). Con él apareció, haciendo precisamente de hermano pequeño, en varios de sus primeros proyectos: la cinta Fuga de cerebros y las series SMS y El Barco.

Posteriormente, el actor decidió aparcar las cámaras e irse a estudiar a Irlanda durante tres años. En 2017 decidió volver a memorizar guion y lo hizo con la serie de la plataforma de RTVE Playz Si fueras tú. Desde entonces, no ha parado.

Ha estado en Cuéntame y en varios proyectos de Netflix, Amazon y Movistar+. En esta última plataforma apareció en la serie Instinto, en la que interpreta a un joven autista, un papel que le valió una nominación a los Premios Feroz.