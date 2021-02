Cruel derrota del Ávila Auténtica El Bulevar

USAL LA ANTIGUA (13+16+21+21+12).

Yengue (8), De la Calle (-), O. Lo (23), Gacic (19) y Florez (-). Cinco inicial. También jugaron a lo largo del partido Guillem (16), Manzano (-), Yáñez (5), Morán (1), Harrison (9), Vukcevic (2).

Ávila Auténtica (18+14+17+22+9).

Jawara (4), Izquierdo (7), Morchón (4), Roberts (11), y Bak (17). Cinco inicial. También jugaron a lo largo del partido Herrera (12), Janssens (15), Sánchez (2), y Pérez (8).

ÁrbitroS.

JULIO CÉSAR ALONSO Y SANTIAGO JURADO.

Eliminado Jawara.

parciales.

13-18/ 29-32/ 50-49/ 71-71/ 83-80.

INCIDENCIAS.

Encuentro aplazado disputado en el pabellón Würzburg.

Pese a ir por delante durante casi todo el partido el Ávila Auténtica El Bulevar acabó perdiendo ante un USAL La Antigua que fue más eficaz en los momentos decisivos del partido para forzar la prórroga y para llegar más entero y sereno al último minuto de la misma donde se decidió un partido en el que el equipo abulense no alcanzó a sostener sus ventajas.

El danés Bak hizo la primera canasta para un parcial de 2-6 con el que el equipo abulense empezó dominando. Una canasta de Roberts sobre el tiempo con un gran movimiento bajo el aro aumentó la diferencia. Luego Bak hizo su tercera canasta y el equipo abulense iba lanzado en los primeros cinco minutos. Los salmantinos habían empezado más erráticos. Se retiró Jawara al sumar su segunda personal cuando se acercó el equipo local (8-10). Los de José Antonio Sánchez empezaban a tener más oposición en la defensa del USAL La Antigua a la vez que los de Óscar Núñez iban con frecuencia a la línea de personal.

Se puso a un punto el equipo de Tormes (11-12), mientras el equipo de Ávila trataba de correr cuando podía. El mate de O.Lo y el 11-14 hizo que Sánchez pidiera tiempo muerto para ajustar detalles. Ander Pérez falló una canasta fácil en un intercambio de errores que propició que el marcador se moviera con lentitud. Anotó Pérez en un momento delicado y evitó que los de casa se pudieran poner por delante. Una gran canasta en transición de Ezequiel Herrera permitió a los abulenses abrir otra pequeña brecha aprovechando que los de Núñez desperdiciaron varios ataques consecutivos.

El segundo cuarto siguió con la misma tónica, mínima ventaja abulense y más desaciertos que virtudes en el juego, sobre todo en el lanzamiento. Izquierdo dirigía con criterio pero faltaba más fluidez. Un triple de Janssens alivió las dificultades que tenía el equipo de Sánchez para anotar y mantenía los cuatro puntos de ventaja. Un reverso espectacular de O. Lo con tiro adicional metió a los salmantinos en el partido. El Obila imprimía rapidez y desarbolaba de esa forma la defensa local, con buen entendimiento de Morchón con Janssens para superar la oposición de un O.Lo que tanto atrás como adelante era el jugador más determinante de los locales (siete rebotes).

Un 19-26 tras canasta de Morchón hizo que Núñez pidiera otro tiempo. Janssens, muy eficaz en el lanzamiento, impulsaba a los suyos pero O.Lo seguía su lucha particular y su punto catorce mantenía a los suyos en el partido. A falta de un minuto las espadas seguían en alto con el 29-32 tras canasta de Yáñez y después de dos ataques consecutivos fallados y de dos tiros libres desaprovechados por Pérez.

Gacic y Yáñez habían tomado el relevo a O.Lo en el equipo de Tormes mientras sus rival estaba más espeso y Pérez fallaba también de tres. También erraron los locales y el equipo abulense logró llegar al descanso tres puntos arriba después de que ninguno de los dos equipos fuera capaz de anotar en el último minuto y medio.

Tras el descanso, arrancó el Ávila con canasta de Pérez y un triple de Herrera, pero un 6-0 de los locales daría la primera ventaja a los salmantinos. Los de Sánchez habían fallado dos triples y una pérdida sumaba a la penalización de unos malos minutos en paralelo a la inspiración de los de Núñez. Dos triples consecutivos oportunísimos de Janssens y Roberts volvieron a poner arriba al Ávila. El partido entró en un vacio anotador hasta que de nuevo Janssens, tan elegante como invisible para la defensa local, anotaba de nuevo, pero el USAL no cedía y mantenía las distancias. Janssens seguía acaparando la anotación. No conseguía abrir brecha el equipo abulense ante la resistencia de los salmantinos. El segundo mate de Jawara no sería suficiente en una recta final en la que el Usal le dio la vuelta al marcador (50-49) sin que Ávila pudiera rentabilizar su última posesión.

Se entró en el último acto con todo en juego. Así lo entendió Bak que clavó el triple. Herrera hizo lo propio y el Ávila dio un estirón (52-57). No entraron los de Roberts e Izquierdo, que habrían puesto una diferencia sustancial y el Ávila siguió trabajando para mandar. Dos tiros libres de Roberts ayudaban a la idea, pero el USAL aún estaba compitiendo, lastrado sin embargo por la ansiedad, más templado el equipo abulense.

Izquierdo transformó otro lanzamiento de seis setenta y cinco que a casi seis para el final aún no era definitivo. Y de hecho los salmantinos se acercaron a dos puntos (61-63) y empataron a 64 con poco más de dos minutos por jugarse. Allí apareció otra vez la mano salvadora de Izquierdo para sumar un triple importantísimo. Quedaba un minuto y podía pasar cualquier cosa. No le tembló el pulso a Herrera para transformar dos tiros libres que daban ventaja de cuatro puntos a los abulenses con dos posesiones por jugarse. Gacic también acertó con sus dos lanzamientos y Ávila pidió tiempo.

Se llegó a la prórroga y en el tiempo extra salió más decidido el Ávila que se fue de cinco puntos, pero un inesperado 6-0 de los locales inclinó el partido para los salmantinos con un minuto por jugarse. Una pérdida de Herrera y dos tiros fallados por Bak e Izquierdo lo pusieron muy difícil. Bak pudo transformar dos tiros libres que daban vida a los de Sánchez. Pero Gacic hizo lo propio para deparar otro final agónico (77-76). Dos tiros libres más de Maruenda acabaron sentenciando el partido para los salmantinos aunque Bak respondió con una suspensión. Pero el USAL estuvo más templado y acabó llevándose el partido.