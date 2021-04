Los abulenses responden con confianza en AstraZeneca

Tras dos días de incertidumbre a raíz de la suspensión cautelar por parte de la Junta de Castilla y León de la vacunación masiva que estaba prevista para el pasado miércoles y el jueves y del informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre AstraZeneca, este viernes se reanudó el proceso inoculación de esta vacuna en el Hospital Provincial de Ávila a la población nacida en los años 1956 y 1957 residente tanto en la capital como en las zonas básicas de salud de Muñana, Las Navas del Marqués, San Pedro del Arroyo, Burgohondo, Muñico y Ávila Rural. Y la respuesta ciudadana despejó muchas de las dudas generadas por el suero británico, con una respuesta bastante importante. Sirva el dato de que solo en las dos primeras horas, pese a que la meteorología tampoco acompañaba por la lluvia que caía en la ciudad, ya se habían vacunado más de 200 abulenses, que además de mostrar su satisfacción por la llegada de este momento largamente esperado, expresaban en su mayoría su confianza en AstraZeneca.

A las 9 de la mañana ya estaba todo preparado para comenzar con las vacunaciones en el Hospital Provincial, con los profesionales sanitarios y los equipos para inocular el suero en el interior del edificio, más de una decena de voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Ávila en los exteriores, coordinando la llegada de la gente, y agentes de la Policía Local en las vías de acceso para organizar el tráfico y el aparcamiento de vehículos.

Comenzaba entonces a formarse por un lado la cola de personas que acudían a vacunarse y que en un goteo continuo fueron llegando al centro hospitalario durante toda la jornada, según su mes de nacimiento conforme al llamamiento realizado desde la Delegación Territorial de la Junta, y por otro aquellos que salían tras recibir su vacuna y que tenían habilitada una carpa con sillas, debidamente separadas para guardar la distancia de seguridad, donde permanecían unos diez minutos por si pudiera registrarse algún tipo de reacción.

Y en general, las respuestas eran de satisfacción. Es el caso de Sonsoles, vecina de Ávila capital, que aseguró que “tenía claro desde el primer día tuvimos la confirmación de la pandemia que si no salían vacunas poco se podía hacer, así que estaba deseando ponérmela”. “Tengo confianza en la ciencia y creo además que no nos van a poner nada que no sea seguro, eso lo tengo clarísimo porque he trabajado en Medicina y sé cómo funciona, además de que no acabo de creerme que sea todo de AstraZeneca, pues seguro que hay mucha guerra de laboratorios y mucha política. Algún efecto secundario tiene que haber, pero es peor la covid”, subrayó.

Carmen, venida desde Las Navas del Marqués, por su parte, comentaba que aunque venía “con cierto recelo” hacia la vacuna de AstraZeneca, comentaba que “como hay que ponérsela, pues es lo que he hecho, porque hay que vacunarse y dicen que es buena, así que tenemos que fiarnos”.

Y Juan Carlos, de Albornos, comentaba que aunque después de la suspensión cautelar del miércoles “reaccionas un poco mal, porque no sabes qué puede pasar, tenía muy claro que me quería vacunar y que no había problema. A pesar de lo que se dice, creo que es una buena vacuna o al menos eso espero”.

Mientras se desarrollaba con total normalidad el proceso vacunación, a media mañana se trasladó hasta el Hospital Provincial el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, quien quiso “agradecer el esfuerzo, especialmente a aquellas personas que han repetido en la franja horaria en la que les tocaba el pasado miércoles, para recibir la vacuna de AstraZeneca” y precisó que en este día estaban llamadas 1.660 personas, mientras que la semana que viene en la provincia serán otras 2.100, por lo que “son cerca de 3.800 personas que esperemos que en un porcentaje muy alto reciban la vacuna AstraZeneca, que supone estar más protegidos ellos y los entornos, y un paso adelante para incrementar el ritmo de vacunación”.

En estos días también están recibiendo muchos abulenses mayores de 8 años la segunda dosis, mientras la primera dosis se está inoculando a un grupo importante de personas con edades comprendidas entre los 70 y 79 años y a unas 500 personas con especial riesgo por razón de su estado de salud, y el martes comenzarán también, dentro del Grupo 7, con personas pertenecientes al colectivo de Síndrome de Down con más de 40 años.

“La vacuna es la tabla de salvación, y vamos a seguir recibiendo dosis y vacunando a buen ritmo”, señaló Hernández Herrero, quien además de agradecer su labor a los medios de comunicación por trasladar la información sobre las convocatorias de vacunaciones a la ciudadanía, se refirió también a los profesionales sanitarios indicando que “pocas tareas más bonitas para ellos que inocular esta vacuna para parar la pandemia, como lo vamos a hacer en los próximos meses”.