UGT niega que se haya paralizado la negociación en Candeleda

El sindicato UGT negó este martes que hubiese paralización en la negociación entre el Ayuntamiento de Candeleda y los delegados de personal y aseguró que el «clima de negociación se puede calificar de bueno o muy bueno». De esta forma salía al paso de las manifestaciones realizadas desde CCOO este lunes en las que aseguraban que la constitución de la mesa de negociación se había paralizado.

En este sentido, desde UGT se señaló que ese clima era bueno, «al menos hasta que CCOO ha empezado a intentar injerirse en las negociaciones a pesar de reconocer públicamente que no tiene representación sindical en él Ayuntamiento de Candeleda».

Así, UGT mostró su sorpresa de que CCOO opine sobre un comité en el que «ni siquiera tiene representación, haciendo unas acusaciones sobre la constitución de una mesa de negociación que rayan lo ridículo».

Ante la denuncia de CCOO, UGT aclara que este sindicato «ni constituye mesas de negociación, ni decide quien las forma, ni mucho menos tiene derecho a veto. UGT solamente expresa su opinión sobre la legalidad de constituir una mesa de una forma u otra. Después la administración pública competente que es el órgano que tiene entre sus funciones constituir ese tipo de mesas decide lo que debe hacer». En este sentido, puntualizan desde UGT que «esa es la normalidad de la democracia que CCOO parece no entender».

Desde UGT también manifiestan que sienten «vergüenza ajena al pensar que CCOO intenta entrar en una mesa de negociación, exigiendo tener derecho a voz y voto, en un Ayuntamiento donde no tiene ni un solo delegado/a y encima lo airea públicamente, sin sentir ningún pudor al decir que no tiene representación alguna pero que si él no participa en la negociación esta será ilegítima».

UGT aclara que «CCOO nunca ha participado en negociación alguna en el Ayuntamiento de Candeleda, jamás, y hasta ahora todas las negociaciones realizadas entre UGT, los trabajadores/as y los distintos gobiernos del Ayuntamiento del PP y del PSOE han sido legales y legítimas incluyendo convenios colectivos visados por la Oficina Territorial de Trabajo y publicados en BOP y acuerdo de funcionarios/as revisado y dado de paso por el Abogado del Estado de la provincia de Ávila».

Desde UGT recuerdan que «en estos momentos los 10 delegados de personal del Ayuntamiento de Candeleda son representantes de UGT, 9 laborales y 1 funcionaria» y añaden que «a pesar de que CCOO ha intentado por todos los medios que no hubiera un comité de empresa en ese Ayuntamiento, impugnando las elecciones sindicales en las que ni siquiera presentó candidatura, perdiendo un laudo y un juicio al respecto, porque como en este caso afirmaba que la normativa legal le daba la razón».

Finalmente, y en cuanto a una «presunta paralización de la subida salarial», UGT asegura que «en enero los funcionarios/as del Ayuntamiento han cobrado la subida salarial que les corresponde para 2021 y la pasada semana se acordó la subida para los trabajadores/as Laborales que empezarán a cobrarla sin tardar con sus atrasos correspondientes». Igualmente, señalan desde UGT, «se ha propuesto una Oferta de Empleo Público que ha sido presentada a los representantes de los trabajadores/as del Ayuntamiento y que va a contar con el apoyo de estos porque los representantes del Ayuntamiento han aceptado de buen grado las sugerencias que estos los han hecho».