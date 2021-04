El programa 'Te acompaño' de El Barco arrancará el 3 de mayo

El Ayuntamiento de El Barco de Ávila ya tiene fecha para estrenar un ambicioso programa 100% municipal del que informábamos hace unos días en Diario de Ávila: es ‘Te acompaño’, una iniciativa gestada desde el área de Servicios Sociales y que está centrada en los mayores de la localidad para promover su cuidado, su independencia y su bienestar al tiempo que tratarán de fijar población, pues la idea es que se les den los cuidados necesarios que por otra vía no reciben y que se puedan quedar en el pueblo si ése es su deseo. Fomentar que esas personas (sobre todo mayores que viven solos) gobiernen su propia vida sin depender de instituciones ni de familia está dentro de los objetivos también.

En principio se trata de una idea que se implantará a modo de ensayo durante cuatro meses y que cuenta con un presupuesto de 22.000 euros. Confían en ello y así lo dejaban claro el alcalde de la localidad, Víctor Morugij y su concejal de Servicios Sociales, Victoria de la Fuente. Tanto que quieren que se quede en principio hasta que acabe esta anualidad y si es posible incluso prorrogarla.

Las personas interesadas ya pueden solicitar la ayuda que de momento van a prestar dos trabajadores/as contratados por el Ayuntamiento a jornada parcial y por la mañana. Si bien están abiertos a que se pueda dar por la tarde dependiendo de si hay o no hay demanda.

Serán dos días a la semana de lunes a viernes y por espacio de 90 minutos cada día cuando los beneficiarios (que saldrán tras la pertinente baremación)recibirán una asistencia que llegará tanto al cuidado y a la higiene personal como al cuidado del hogar, pero teniendo en cuenta que se trata de algo muy esencial por ejemplo si la persona mayor necesita que le ayuden a hacer la comida o a una limpieza para mantener el hogar en condiciones dignas, además y muy importante, es cuestión de echar una mano en el acompañamiento de cara a la realización de compras, paseos o jugar a las cartas o leer y si es preciso ayudar con nuevas tecnologías para hacer videollamadas y también para realizar trámites (aunque nunca se podrán hacer operaciones bancarias en nombre del destinatario de la ayudas).

El proyecto cuenta con el aval de todos los concejales ya que se aprobó por unanimidad en Pleno. Este miércoles se presentaba en rueda de prensa a los medios de comunicación para darlo mayor voz y que el mensaje llegara a todos aquellos a los que pudiera interesar pues no todo el mundo cuenta con Internet y sigue usando la televisión, la radio o los periódicos para ponerse al día. Así pues la intención es llegar a todos a los que pudiera beneficiar este programa que recordaban es compatible con ayudas de otras administraciones y que además pretende llegar a donde otras no llegan y es que en ocasiones por tema de pensiones, porque se pasen los límites o por porcentaje de discapacidad no pueden ser beneficiarios de otras ayudas. Para ellos es el programa. Se han establecido, en Pleno, los precios públicos para recibir el servicio y dependen del nivel de renta.Para rentas muy bajas (de hasta 5.500 euros) sería de 15 euros y para las más altas (de más de 15.001 euros) de 150 euros, pasando por 30, 45, 60 ó 75 dependiendo de esos ingresos.

De cara a los trabajadores que prestarán el servicio, desde el Ayuntamiento apuntan que les pedirán ante todo empatía con las personas a las que atiendan y más teniendo en cuenta que son mayores y que a esas edades su modo de ser está muy marcado y no están abiertos a demasiados cambios.

A la hora de seleccionar a los elegidos se tendrá en cuenta por ejemplo si hay personas víctimas de violencia de género (tendrían más posibilidades de ser elegidas para el servicio).

Habrá una especie de encuesta de satisfacción para que los usuarios hagan sus aportaciones y también si ven necesario incluir otro tipo de servicios.

Hay una opción abierta y es que se puede incorporar un vehículo municipal para realizar estas tareas, en el caso de que finalmente sea así los beneficiarios deben aceptarlo expresamente.