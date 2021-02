De la mesa de clase a las páginas de su propio libro

Ésta es una historia con final feliz. Es lo que transmiten las caras de los niños que aparecen en la fotografía que ilustra estas líneas, en las que a pesar de las mascarillas se adivinan sus sonrisas de satisfacción. Y de ilusión, la que todos ellos han puesto en un sueño colectivo en forma de libro que acaba de hacerse realidad.

Lleva por título ‘Cuando Carla encontró a Dorian’ y en sus páginas están las alegrías, los anhelos, las preocupaciones, los buenos ratos, las anécdotas y también los disgustos de los alumnos de 6º-A del colegio Moreno Espinosa de Cebreros, que son quienes casi sin darse cuenta han ido construyendo esta historia. Pero vayamos al principio.

«El primer día de curso, en septiembre, después de tantos meses en casa, les vi con sus mascarillas, su distancia de seguridad, ... todo tan distinto que pensé que tenía que hacer algo para animarles a venir a clase cada día y que el covid no fuera un lastre para que estuvieran contentos», explica su tutora, Inma Martín Vaquero. «Así que se me ocurrió escribir una historia de ficción que incluyera anécdotas que fueran ocurriendo en clase y en la que 6º-A fuera protagonista», añade. Día a día, después de las clases, ella sacaba un rato en casa para escribir y el resultado de ese trabajo callado de su maestra lo leían los chicos en la asignatura de Lengua Española. Poco a poco, la historia fue tomando forma y sus personajes cobraron vida hasta el punto de que «a través del libro fuimos abordando el problema del bullying», sobre todo para lanzar un mensaje esencial: «Quien no se sienta bien en el colegio, quien vea que algo no funciona, bien porque sus compañeros no le hablan, porque lo hacen de una forma inapropiada o porque en el patio se siente solo, tiene que decírselo a alguien y buscar ayuda», subraya la profesora.

Y aunque el acoso escolar es el tema central, en la historia «también hay humor, hay amor, ... son las vivencias de niños de 11, 12 ó 13 años» como los 16 alumnos de Inma Martín Vaquero. «Están en una franja de edad un poco olvidada en la literatura juvenil, ellos se quejan de que los libros que hay para su edad o son muy infantiles o les quedan demasiado lejos», reflexiona ella, que a raíz de esta experiencia se ha dado cuenta de que «hay temas que les interesan o sobre los que se hacen preguntas que los adultos a veces no les contestamos» y son precisamente algunos de los que se abordan en el libro. «He ido escribiendo lo que ellos, de una u otra forma, han ido demandando en clase, aunque hay que dejar claro que en el libro hay mucha ficción», advierte.

Y una vez concluida la historia, a la vuelta de las vacaciones de Navidad su tutora les recibió con la mejor noticia que podía darles: ‘Cuando Carla encontró a Dorian’ sería publicada en papel gracias a la autoedición. «Estamos de enhorabuena, ahora también están leyéndolo sus familias, que están igualmente encantadas», nos cuenta Inma Martín, que junto a sus alumnos ya está escribiendo la segunda parte de esta bonita historia.