El CAEM de Salamanca aguarda el estreno de 'Comuneros'

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca aguarda ya el estreno mundial de la ópera ‘Comuneros’, que tendrá lugar este sábado, 2 de octubre. La cita en la capital del Tormes servirá para iniciar un recorrido por las nueve provincias de Castilla y León con el objetivo de “llegar a todos los vecinos de la Comunidad con su dinamismo y carácter divulgativo”, como aseguró hoy el presidente de la Fundación Castilla y León y de las Cortes, Luis Fuentes, impulsor de los actos de celebración del V Centenario del movimiento, durante el acto de presentación que tuvo lugar en el hall principal del propia auditorio en el que se interpretará la obra.

La ópera, con música y libreto de Igor Escudero, consta de tres actos y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) con José Luis López Antón en la dirección. Tras Salamanca, llegará la representación en Zamora (Teatro Ramos Carrión, 3 de octubre), Ávila (Auditorio Lienzo Norte, 8 de octubre), Segovia (Teatro Juan Bravo, 9 de octubre), Soria (Palacio de la Audiencia, 10 de octubre), Ponferrada (Teatro Bergidum, 13 de octubre), Valladolid (Teatro Calderón, 14 de octubre), Palencia (Teatro Ortega, 15 de octubre) y por último, Burgos (Fórum Evolución, 16 de octubre).

Según explicó Luis Fuentes, las celebraciones de la efeméride no terminarán ahí, pues su intención es prolongar los actos hasta el 23 de abril del próximo año, siguiente Día de Villalar. “El ambicioso programa puesto en marcha con el objetivo de llegar a todos los rincones de Castilla y León y hacer partícipes a todos los castellanos y leoneses de esta celebración tan trascendente para nuestra Comunidad, contiene este grandísimo proyecto cultural que hará las delicias de todo el público que lo quiera disfrutar. Lo hará además por la magnífica interpretación que hará el especular elenco de actores, cantantes y músicos que participa”, valoró el presidente de las Cortes.

Igualmente, y debido a la participación de la OSCyL, Fuente quiso aprovechar la ocasión para felicitar a la orquesta por el cumplimiento de los 30 años desde que iniciara su andadura. Por otro lado, según anunció, tras la firma con el consejero de Cultura del convenio que impulsa la obra, llegarán más eventos para celebrar la efeméride. Así, a mediados de diciembre tendrá lugar el estreno de un documental con el mismo título, ‘Comuneros’, dirigido por Pablo García, que “mostrará el papel histórico de los líderes del movimiento a través del testimonio de historiadores”. Luis Fuente enfatizó en su intención de utilizar la cultura como vehículo para vertebrar gran parte del proyecto conmemorativo porque es algo inherente al territorio y también para “ayudar al sector” tras un momento crítico que tuvo lugar a causa de la pandemia. “La cultura es una herramienta para el disfrute, pero también es un elemento vertebrador para la cohesión social, así que aprovecho para invitar a disfrutar de la obra y conmemorar la lucha de esos hombres que se jugaron la vida, y la perdieron, por valores como la libertad y la igualdad”, concluyó el presidente.

Salamanca y la cultura

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, agradeció a Fuentes, otro salmantino, la elección de la capital Tormes para el arranque de la gira, haciendo una reivindicación de la importancia de los ahí nacidos, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, e incluso uno de los ilustres comuneros, Francisco Maldonado. “Estamos muy orgullosos por todo esto, pero Salamanca, sobre todo, es la ciudad de la cultura. Haber sido Capital Europea es un gran honor y una constante responsabilidad que nos obliga a renovarnos continuamente para ofrecer una programación de calidad”, valoró Carbayo.

Sobre la obra, el primer edil avanzó que “será acorde a lo que el exigente público salmantino está acostumbrado”, alabando su calidad. En este punto, el regido charro agradeció a todos los participantes en la misma “el trabajo y las ganas por hacer algo muy relevante desde el punto de vista cultural y musical para celebrar esta efeméride que tan dignamente está dirigiendo el presidente”.

Así, Carbayo aseguró que Salamanca “está preparada” para esta ópera y también para la celebración del FÁCYL, que tendrá lugar la próxima semana. “Esto se reaviva, esto no se detiene. Disponemos de las infraestructuras adecuadas y hemos sabido adaptarnos a las circunstancias para mantener la calidad, como hemos demostrado en las fiestas. Nuestro compromiso con la cultura es absoluto. Hemos hecho un esfuerzo para dar posibilidades de trabajo a los grupos locales y ahora vamos recuperando, poco a poco, el pulso por la cultura presencial. Esta ópera demuestra que las cosas están cambiando, que vamos a disfrutar cada día de más acontecimientos de primer nivel, como este, con profesionales de muy reconocido prestigio. Y nuestro nombre está en primer lugar, y no por casualidad”, reivindico.

Los tres actos

Para explicar los pormenores artísticos de la obra intervino su autor, Igor Escudero, quien, en primer lugar, agradeció “el hecho insólito” de que, hoy en día, se encargue una ópera para una celebración así. “Me parece una apuesta muy innovadora, poco habitual y muy de agradecer”, comentó. Sobre la obra, el autor explicó que tiene carácter divulgativo, está apoyada en fuentes de la época, y persigue el objetivo de transmitir las cuestiones esenciales del movimiento. “Hay números musicales, coros y un cuerpo de baile, y todo eso hace que sea un espectáculo diseñado para el entretenimiento”. En la hora y cuarto de duración que contempla el show, sin posibilidad de hacer descansos por la pandemia, el autor utiliza elemento “rigurosos” con ausencia de “cosas anacrónicas” para explicar lo sucedido.

El primer acto está dedicado a los precedentes y se articule en torno a la figura del cardenal C. “No era un rey, sino un regente, y tuvo que hacer equilibrios en momentos de inestabilidad política”, recordó. El segundo acto refleja el viaje a Tordesillas para conseguir el apoyo de Juana, que está aislada y no sabe lo que pasa. “Pasa por todos los estadios emocionales. Le tienen que explicar todo lo que ha pasado, así que el público recibe la información. Al final, decide no apoyar la revuelta y sale de escena”. Finalmente, el tercer acto cuenta el conflicto armado. “Nos centramos en la derrota que sufren los comuneros en Villalar. Rescatamos las actas del juicio sumarísimo con frases que se atribuyen a ellos y la ejecución de los tres cabecillas”, adelantó.

Sobre este instante, Escudero reconoció que no tuvo que modificar apenas nada de las actas, por su fuerza dramática. “Por ejemplo, Juan Bravo dice que él quiere morir el primero porque no puede ver a Padilla, que era un líder, subir al cadalso. Es un momento muy épico. También, cuando un montón de procuradores van a recibir a Juana, que ha sido maltratada, y se produce una situación terrible. Encierra un gran dramatismo”, valoró.

La obra se compone de 12 personajes, con siete solistas y otros papeles menores interpretados por el coro y cuanta con la OSCyL. En total, son unos 90 artistas, aunque el equipo se redujo “al máximo” a causa de la pandemia. “La música busca ambientar la época con armonías que recuerdan al Renacimiento y también hay Romanticismo, como corresponde al siglo XIX”, comentó el autor, quien reveló, finalmente, que el montaje está pensado para una gira con “decorados que se puedan montar y desmontar en un día”, para hacer factible el recorrido por las nueve provincias.