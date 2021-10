La labor de los auditores se adaptará a la norma nacional

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, puso hoy en Valladolid el valor de los auditores de cuentas en la gestión de los fondos europeos, , tanto de las administraciones públicas como de las empresas. En concreto, citó el trabajo de estos profesionales en la verificación de los gastos como certificaciones de compromisos. En este sentido, anunció que la Junta de Castilla y León está pendiente de aprobar una circular para regular la mejora de la actividad auditora en la Comunidad, que se adaptará a la normativa nacional.

Con motivo de la inauguración de la jornada del XI Día del Auditor en Castilla y León, Fernández Carriedo destacó la estabilidad y la seguridad que ofrecen este tipo de profesionales a la economía. "La economía necesita confianza y los censores de cuentas ofrecen seguridad y transparencia", precisó. En este sentido, recordó, según recogió la Agencia Ical, que la Junta también trata de reforzar esa confianza con la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, después de la aprobación esta semana del techo de gasto; la rebaja de los impuestos en un momento en que el Gobierno de España los aumenta, hasta el punto que Castilla y León -precisó- se ha convertido en uno de los territorios con mejor competitividad desde el punto de vista fiscal; los acuerdos en el ámbito del Diálogo Social para garantizar la mejora de la economía y el avance de la gestión de los fondos europeos.

En el mismo sentido, se pronunció el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida, quien destacó que el auditor garantizará que esos fondos europeos están bien gestionados y aplicados, después de ajustarse a los criterios que marcan los proyectos. También, valoró su labor a la hora de explicar a la sociedad el fin de estos fondos. "Si tienen que servir para mejorar el futuro de un país, el ciudadano debe entender para qué sirven, para qué han llegado y dónde se van a aplicar", señaló.Y es que dejó claro que estos proyectos en la colaboración público privada vienen a "resolver" un futuro de las nuevas generaciones, no a "solucionar" una pandemia.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España-Agrupación Territorial de Castilla y León, Rodrigo Cabrejas, subrayó el papel de los auditores en un momento de incertidumbre para aportar confianza y transparencia en la información financiera de las empresas. Además, cobra mayor relevancia con la llegada de los fondos europeos al facilitar el acceso a la financiación y las ayudas. "Tenemos un futuro moderamente optimista por que nos vamos a enfrentar a la justificación de la aplicación de las ayudas de los fondos europeos, en los que el auditorio es fundamental para comprobar que se aplican a su finalidad y se hacen de forma adecuada", añadió.

Además, citó otra "gran oportunidad" para los auditores con la demanda creciente de la sociedad sobre información no financiera y sobre sostenibilidad. No en vano, manifestó que, en el corto plazo, se espera una nueva normativa de sostenibilidad. "Por los conocimientos, la experiencia, el rigor profesional y la capacidad de los recursos, somos los prestadores de servicios más reconocidos y apropiados para llevar a cabo la labor de verificación de la información no financiera y aportar esa confianza en la sociedad en esta materia", añadió.