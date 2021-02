La Cebrereña rozó la machada en Segovia

Segoviana.

Christian, Javi Marcos, Gómez, Dani Calleja (46’, Manu), Ivi (59’, Adeva), Almendariz, Nogueira (78’, Jorge Sánchez), Borao, Del Castillo (46’, Conde), Dani Arribas (46’, Javi Borrego) y Adrián.

Cebrereña.

Alberto, Manu, Juanma, Titi, Pichu, Sebas (60’, Ivi), Perdi, Pakato (60’

Grillo), Pérez (78’, Adri), Terleira y Guille (60’, Pablo).

Árbitro.

DANIEL PIÑUELA (ZAMORA).

Tarjetas amarillas a Christian y Pichu.

GOLES.

0-1. (15’) Terleira; 1-1 (40’). Adrián y 2-1 (48’). Nogueira.

INCIDENCIAS.

Partido aplazado disputado en el campo de La Albuera.

La Cultural Cebrereña se fue de Segovia con una derrota en un partido en el que mereció mucho más. La falta de puntería y la no expulsión de Christian en el minuto 13, al cortar una ocasión manifiesta de gol, fueron mucho hándicap para los de José García.

Los abulenses encararon el partido con mucha valentía y aplomo, tanto ofensiva como defensivamente. Salieron a La Albuera con un 4-4-2 que no se resquebrajó prácticamente en ningún momento ante una Segoviana que salió con una revolución en su once inicial, y eso por momentos se notó en demasía, no desmereciendo para nada en ningún caso el gran partido de los visitantes, que tuvieron un susto en el minuto 1, en un remate de cabeza de Javi Marcos.

A partir de ese momento, la Cebrereña se mostró como un equipo muy implicado sobre el terreno de juego, a los 13 minutos llegó su momento en el partido, Guille se iba a la contra por la banda derecha, ponía un balón al medio sobre Terleira, y éste era atropellado en falta por Christian. La jugada era clara y meridiana, ocasión manifiesta de gol, y por lo tanto expulsión para el portero segoviano. Pero el árbitro increíblemente no lo interpretó así. Terleira fue el lanzador del libre directo. El delantero abulense se sacó de la chistera un lanzamiento magistral, entrando el balón ajustado por la escuadra en el palo del portero.

Pese a verse por delante, los verdiblancos no bajaron la guardia en ningún momento, recuperaban una y otra vez balones en la zona de medios, todo el equipo jugaba muy junto y los espacios en esa zona eran nulos para la Segoviana. Pese a la buena aplicación defensiva, en el minuto 28 llamó la Segoviana a la puerta con ímpetu, pero entre Alberto y el poste desbarataron el tanto. Daba la sensación de que los de José García se iban a ir al intermedio en ventaja, pero ahí apareció el golpe de gracia del líder de la liga. Adrián marcaba a placer tras combinar en una bonita pared con Del Castillo. Un auténtico mazazo.

El empate revitalizó a los azulgrana, que tras el descanso metieron a tres pesos pesados en el terreno de juego. Manu, Conde y Javi Borrego hicieron emerger a la Sego. En siete minutos el choque invirtió los papeles y la remontada se hizo realidad para los de Manuel González. Adrián ponía un balón al área y Nogueira marcaba con un remate ajustado al palo. Un tanto que era un duro castigo para la imagen que estaba mostrando la Cebrereña. Así es de cruel el fútbol algunas veces.

Los verdes no dieron su brazo a torcer, en el minuto 57 Pérez no controló un balón delante de Christian que habría sido una clarísima ocasión. Con el paso de los minutos se comenzaron a abrir espacios, pero lo ajustado del marcador dejaba todo en el aire.

La Cebrereña volvía percutir con peligro, en este caso era Pichu, que mandaba a las nubes un remate solo delante del arquero local.

El partido entró en su fase final con ocasiones para ambos bandos. En el minuto 81 Titi salvaba de cabeza bajo palos un remate de Javi Borrego. La acción dio oxígeno a los de José García, que en los minutos 86 y 91 tuvieron el empate, un resultado que hubiese sido totalmente merecido. Christian sacaba un zapatazo de Grillo, y en la prolongación, Juanma volvía a poner a prueba al guardameta local, mostrándose éste de nuevo infranqueable, y poniendo el epílogo a un gran partido de los verdes ante un líder que cuenta todos sus partidos por victorias.