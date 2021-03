El Real Ávila se juega la 'vida' en El Hospital

Desperdiciaron la ocasión tras la victoria ante el Numancia B. Entonces el Real Burgos y el Almazán recordaron a los encarnados que fuera de casa toca cambiar el traje de luces por el mono de trabajo.Pero el fútbol siempre da nuevas oportunidades y vuelve a tenerla en sus manos un Real Ávila que, tras la victoria ante el Colegios Diocesanos UCAV y la consiguiente inyección de puntos y moral, visita este sábado –17,00 horas– a La Granja en El Hospital. «La competición nos da una nueva oportunidad. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla y seguir en la lucha por meternos entre los tres primeros» les pide a los suyos María Hernández. Sólo cabe ganar en la mente y en las cuentas de los encarnados, en estos momentos fuera de los tres primeros puestos, objetivo de la temporada. Aunque el asalto a la Segunda B también se puede afrontar por la Fase Final-Playoff, no es el camino deseado.

Nueve puntos por disputar hasta el final de la primera fase y primer reto por delante en El Hospital. «Los números fuera de casa no son buenos» reconoce María Hernández.No lo eran con Jimeno y no lo son con el salmantino. Arandina (3-2), Real Burgos (2-1) o Almazán (2-1) volvieron a recordar a los encarnados que fuera se necesitan otras cosas. «Hemos hablado de ello a todos los niveles.Está claro que los números no son buenos, hay que reconocerlo.Vamos a intentar corregir fallos porque está claro que el equipo debe dar un paso adelante. Han sido fallos puntuales los que nos han penalizado.No he visto mal al equipo fuera de casa.Bien es cierto que hay fases en las que el equipo baja un poco pero en el cómputo general no estoy disgustado con el equipo fuera de casa. Los jugadores están implicados».Y tendrán que implicarse al máximo ante La Granja, un rival de mucho mejor juego que resultados –ya lo demostró en el Adolfo Suárez– pero que gana enteros en su terreno de juego, donde ya ha tumbado a equipos comoel Almazán o el Burgos Promesas. «Ellos se están jugando la vida y nosotros también.Unos mirando para arriba y otros para abajo. El que menos errores cometa se llevará el gato al agua».

Juan Camilo tendrá que pasar por el quirófano

Se acabó la temporada para Juan Camilo tras confirmarse el alcance de su lesión, rotura del ligamento cruzado y paso obligado por el quirófano. Lo confirmaba el club este mismo viernes a través de su cuenta oficial en Twitter. Punto y final a la temporada para el centrocampista abulense, que disputó su último y primer partido como titular hace apenas unas semanas ante el Real Burgos (2-1). No le ha sonreído la suerte al centrocampista en su primer año en el Adolfo Suárez, donde comenzó siendo una alternativa desde el banquillo en las primeras jornadas pero en la que las lesiones y problemas físicos le han perseguido todo el curso.