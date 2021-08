El consumo eléctrico cae a consecuencia de la pandemia

Durante 2020, y según recoge la Memoria Anual del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) a partir de datos de la Consejería de Economía y Hacienda, en la provincia de Ávila se registró un consumo de energía eléctrica de 584.275 MWh, lo que representa un 5 por ciento de la energía consumida en toda Castilla y León e implica una caída del consumo eléctrico del 5,6 por ciento respecto al dato de 2019.

Sin embargo, y pese a que en datos globales 2020 cerró con una caída del consumo eléctrico, la evolución de la demanda no fue homogénea en todos los sectores. Así, en el caso de la electricidad para uso doméstico, el consumo se incrementó un 2,5 por ciento respecto a la media del año anterior, con 225.399 MWh. Lógicamente no se trata de un incremento extraño si se tiene en cuenta que desde que se declaró la pandemia y especialmente durante los primeros meses de estado de alarma los abulenses, como el resto de españoles, pasamos muchas más horas en nuestros hogares que en época prepandemia. Y no solo por las propias restricciones de movilidad a las que nos vimos sometidos, sino también por la obligada implantación del teletrabajo en muchas actividades. Nunca hasta ese momento la población había pasado tanto tiempo recluida en sus hogares, algo que lógicamente implicó un mayor consumo doméstico.

Pero a pesar de aumentar el consumo en los hogares lo cierto es que en 2020 la provincia de Ávila demandó menos energía que en el ejercicio anterior. Realmente detrás de la caída del consumo eléctrico registrada en Ávila el pasado año se encontraba la demanda de la industria y los servicios, que en 2020 se redujo un 10,2 por ciento, hasta los 355.313 MWh, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que muchas industrias y negocios paralizaron o ralentizaron su actividad durante los meses más duros de la pandemia y que no en pocos sectores económicos la actividad se ha ido recuperando de forma progresiva y poco a poco e incluso en algunos casos aún no se ha recuperado. Y aunque es más residual, también cayó el consumo eléctrico destinado a otros usos, en este caso un 1,4 por ciento y hasta los 3.564 MWh.

Ávila fue, de hecho la quinta provincia de Castilla y León donde más se redujo la demanda eléctrica durante 2020, por detrás de Soria, donde el consumo cayó un 13,5 por ciento, hasta los 682.132 MWh. Eso sí, en términos absolutos, Ávila es la provincia de la región que menos electricidad consume y a distancia aún de Zamora y Soria, donde en 2020 el consumo fue, respectivamente, de 676.676 y 682.132 MWh.

La caída del consumo eléctrico experimentada en la provincia de Ávila durante el año pasado fue muy similar a la registrada en el conjunto de Castilla y León, donde la demanda de electricidad se redujo un 5,8 por ciento, hasta los 11.753.040 MWh. Eso sí, la caída del consumo en el sector industrial y servicios fue en la región menos acusada que en la provincia de Ávila, teniendo en cuenta que los 6.601.113 MWh consumidos en 2020 por estos sectores de actividad implican una caída del 8,7 por ciento respecto al consumo del año anterior, en época prepandémica.

En el conjunto nacional, la demanda eléctrica cayó un 5,1 por ciento, hasta los 236.225.000 MWh, según el referido informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES).