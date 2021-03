El comercio califica las rebajas de "malas"

Había expectativas para tratar de remontar la maltrecha situación del comercio, pero parece que no ha podido ser. La Federación Abulense de Comercio integrada en CEOE Ávila (antes Confae) califica de «malas» las rebajas de invierno que arrancaron con la Navidad y que ya están liquidadas o a punto de hacerlo, una valoración general que oscila entre «malas y muy malas» dependiendo del gremio. Así lo asegura el vicepresidente de la federación, Jorge Álvarez, quien explica que si el pequeño comercio ubicado en la ciudad no ha podido recibir una inyección importante en forma de ventas para iniciar con brío el 2021, los comercios situados en el centro comercial El Bulevar lo han tenido aún peor, al llevar cerrados desde poco después del Día de Reyes (como consecuencia directa de la tercera ola de la pandemia) y haberse quedado sin la posibilidad de dar salida al stock en las rebajas.

La situación es, por tanto, «muy complicada», no tanto por las rebajas en sí como por la situación general del comercio, tocado y en muchos casos hundido desde que irrumpió la crisis del coronavirus, hace ya casi un año.

Y es que, aunque el pequeño comercio de la ciudad no ha tenido que cerrar ni en el otoño ni el invierno (no así el de los centros comerciales), las restricciones a la movilidad y, sobre todo, las limitaciones a la hostelería han caído como un jarro de agua fría en un sector que «vive del movimiento en la calle». «Si la gente no puede salir a tomar algo, en muchos casos no sale, y si no pasea, no compra y no consume, y es la hostelería la que saca a muchas personas a la calle», explica Jorge Álvarez, quien señala que las restricciones impuestas por las autoridades han hecho «mucho daño» al comercio, sino directamente, sí de forma colateral, a lo que se unió un comienzo horrible por la nevada de Filomena. «En Ávila la gran mayoría de los días la apertura de las terrazas es algo simbólico», lamenta, para añadir que el comercio «sigue parado» y que la situación continúa «muy complicada».