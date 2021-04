Casado acusa a Sánchez de gobernar con "chulería"

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una alternativa jurídica al estado de alarma en un tenso debate en el que le ha tildado como "el peor presidente de la democracia". Es más, ha acusado al jefe del Ejecutivo de intentar vender al Congreso "una pizza recalentada ocho veces" con el Plan de Recuperación, "insultar" a los españoles y gobernar con "chulería" y "como Napoleón".

"Acabamos de ver un auténtico desprecio al Parlamento de España ¿Pero usted quién se cree que es?", le ha soltado al presidente nada más subir a la tribuna en el debate sobre los fondos europeos para la recuperación, recriminándole que no haya enviado a la Cámara ese plan y que haya optado por hacer una "comparecencia ómnibús".

Para evitar otro estado de alarma ante el que acaba el 9 de mayo, su plan es registrar una modificación puntual de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para añadir "dos líneas más" y poder aprobarla en 15 días por procedimiento de urgencia al ser de artículo único.

"Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas", ha aseverado Casado, para quejarse de que hasta ahora el Gobierno no haya querido adaptar la legislación para evitar otro estado de alarma "porque prefiere gobernar como Napoleón en el real decreto".

Sánchez se parece a "Pedro y el lobo"

Tras denunciar que el Gobierno ha incumplido el propio mecanismo de recuperación europeo al no pactar ese plan con los agentes implicados en el mismo, el líder del PP se ha mostrado convencido de que Sánchez está retrasando la confección de la estructura presupuestaria del plan para anunciarla aprovechando la campaña electoral madrileña.

Tras recordar que en Italia hubo debate y votación de ese plan de recuperación, ha subrayado que han "aguantado el pasillo de aplausos" y "al pianista". "Pero lo que no vamos a aguantar es esto", tras tachar el plan del Ejecutivo como una "nueva sinfonía del enredo y del autombombo".

Tras acusar al Gobierno de "intentar vender una pizza recalentada ocho veces sin decir sus ingredientes o cuánto cuesta", ha afirmado que Sánchez se va pareciendo a "Pedro y el lobo" porque "anuncia ocho veces lo mismo", que "va a venir" pero "no viene". "Ya no cuela", ha exclamado.

Casado ha afirmado que Sánchez ha fiado el futuro de España a la vacunación y al plan de recuperación pero él "no ha tenido nada que ver" en la negociación de esas dos cuestiones. Es más, ha dicho que en el caso de las vacunas incluso "empieza a ser gafe" porque cuando habla de alguna de ellas surge un problema.

"No hable más de vacunas, que no dependen de usted, dependen de Europa y de las comunidades autónomas. Usted no hace más que poner pegatinas y venir aquí a vender lo que no es suyo y mentir a los españoles", ha espetado a Sánchez.

Critica su "arrogancia" y que "insulte" a los fallecidos

El jefe de la oposición ha recriminado a Sánchez que acuda al Congreso a "presumir" de lo "bien" que va España con "140.000 fallecidos" y "seis millones de desempleados", mientras se vuelca en la campaña madrileña "engañando y asustando" a los ciudadanos "en cuanto a la incidencia".

Tras recordar los "pufos" con los test y las mascarillas y haber "mentido" en la pandemia, ha preguntado a Sánchez cómo no se le "cae la cara de vergüenza" por acudir al Pleno con "esa arrogancia" cuando es "un insulto a los fallecidos, a los españoles y a los parados" verlo todo "fenomenal". "Tenga respeto a esta Cámara", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del PP.

Según Casado, llevan una docena de comparecencias "aguantando la chulería de un gobierno insensible" e "incompetente". "Hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez", ha aseverado, para subrayar además que ya hay "dos millones de familias que hace colas del hambre" y hay "un millón de hogares con todos los miembros en paro".

Le acusa de "ocultar" recortes

En este punto, ha criticado que Sánchez hable de "salida social" y le ha preguntado por "los recortes que está ocultando" al no hablar de la reforma laboral, de pensiones y tributaria que exige Bruselas. En este contexto, ha ofrecido hacer un plan de proveedores para que las administraciones "morosas" como el Gobierno "no dejen al albur otra vez el cierre a las pymes y autónomos".

Tras asegurar que hasta los Presupuestos están "desfasados", ha pedido a Sánchez que deje de "tomar el pelo" porque está "jugando con las esperanzas de la gente" y debe ser "realista". Y se ha quejado de que el Gobierno rechazara pactar el plan de reformas y crear una autoridad independiente para gestionar los fondos, algo que ha acahado a que el Gobierno quiere "darlos a dedo" y "crear una red clientelar" buscando un "rédito electoral".

Casado ha dedicado la última parte de su intervención a hablar del Estado de Derecho y ha echado en cara a Sánchez que haya puesto al frente de la Fiscalía General del Estado a una "comisaria política" como Dolores Delgado y ahora quiera "pasar el rodillo con los jueces". "Y claro hemos tenido que ir a Bruselas", ha enfatizado, para avisar al Ejecutivo de que el cumplimiento del Estado de Derecho es "fundamental para recibir los fondos europeos".

El presidente del PP ha destacado el hecho de que esta semana más de 2.500 jueces se hayan dirigido a Bruselas para decir que "ya basta de interferir en la independencia judicial y atacar la separación de poderes". Además, ha acusado al Gobierno de "señalar" a periodistas y ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska siga sentado en el Consejo de Ministros.

"El peor presidente de la democracia"

También ha recriminado a Sánchez que hay reivindicado la II República al inicio de su intervención en el Pleno y ha señalado que el PP no celebra fechas que han "dividido a los españoles". "Siempre intenta dividir, nosotros no vamos a hacerlo", ha proclamado.

Tras tildar a Sánchez como el "peor" presidente del Gobierno de la democracia española, ha avisado de que el PP no va a permitir "una vez más" que un Gobierno socialista "arruine el futuro de España"."Va a ser el presidente que malogre la posibilidad de recuperación. Afortunadamente vendremos pronto a remediarlo nosotros", ha concluido.