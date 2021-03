El PSOE urge a convocar las plazas de bomberos

El grupo municipal socialista urge a convocar las plazas de bomberos e insta al equipo de gobierno a «hacer examen de conciencia y analizar si, de verdad, considera que los servicios municipales cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar su labor».

En este punto, se refieren al Servicio de Extinción de Incendios. «No es de recibo que no se cubran ni se convoquen las plazas y que esta carencia de personal suponga que el parque lleve varios días con muchos menos efectivos que los siete del mínimo exigible», afirman.

«No sabemos qué motivos tiene el equipo de gobierno para no dotar a los bomberos del personal necesario para poder ofrecer un servicio de calidad y sin riesgos», dicen los ediles del PSOE, que recuerdan que «este problema no es algo nuevo y que urge poner solución porque no se entiende que haya esa escasez de efectivos, más aún cuando también han de atender salidas a la provincia. En materia de seguridad, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, lo que debe haber es un gobierno que vele por ellos y por los empleados municipales».

Los socialistas apelan a la responsabilidad para dar solución «a los problemas de personal que acumulan los distintos servicios municipales».