98 años de historia y un Centenario ‘asegurado’ en 2023

El Real Ávila ya tiene 98 años. El Centenario, en 2023, está a la vuelta de la esquina. Y no es una alegría menor en un fútbol moderno que ha visto caer históricos del fútbol como gigantes con pies de barro. Se tambaleó el encarnado, en lo institucional y lo económico, cuando la ‘bomba’ del concurso de acreedores asestó un duro golpe de realidad a un club que ya venía dando tumbos y que acabaría cayendo a la lona con un directo en lo deportivo, cuando el descenso a la Regional de Aficionados pudo ser anticipo de un final que otros clubes ya han conocido. Pero en la cuenta atrás se levantó, tomó aire y recuperó fuelle tras el empujón de sus actuales propietarios, Gestfootball. Ahora el Real Ávila parece estable, asentado.Lo económico e institucional están encauzados.Lo deportivo es otra cuestión. Lo que ocurre en los despachos y lo que pasa en el césped no siempre van de la mano. Sopla las velas el equipo y lo hace en Tercera RFEF, una nueva denominación para una categoría que parece la misma Tercera División de siempre pero que con la reestructuración del fútbol es en realidad un escalón más bajo. Son las aristas en un aniversario siempre especial para un club que se creaba un miércoles 8 de agosto de 1923.Desde entonces pelea contra viento y marea. Porque han pasado 98 años, pero hay cosas que no cambian.

«En el parque de recreo de La Peña, cedido para tal objeto, celebró anoche junta general la naciente sociedad deportiva Ávila foot-ball club, con asistencia de un gran número de asociados». Son las líneas con las que el miércoles 8 de agosto de 1923 arrancaba la crónica de El Diario de Ávila. Era el principio de un camino en el que la ‘sociedad Ávila FC’ ya empezaba a sonar entre los ciudadanos desde hacía días. «Entre la afición deportiva abulense ha sido acogida, con mucho entusiasmo, la creación de la sociedad futbolística Ávila FC, la cual cuenta con un crecido número de socios» ya se narraba un 6 de agosto de 1923. Se redactaba entonces el reglamento del nuevo club, que ya tenía su primer equipo de fútbol.Y en él se tenían depositadas grandes esperanzas. «Si se acierta a imprimir al movimiento deportivo abulense una buena dirección, muy pronto ocupará nuestra ciudad un puesto distinguido entre las ciudades que se interesan por estas simpáticas cuestiones de cultura física». Se esperaba mucho. Eran otros tiempos.

En estos 98 años que han pasado desde aquellas líneas han cambiado muchas cosas, empezando por la indumentaria, hoy encarnada y seña de identidad de los abulense pero que comenzaron sus pasos vistiendo de rojo y negro. El Ávila CF se ponía en marcha con tres equipos –infantil, reserva y primero– en su estructura y sería precisamente el equipo infantil el primero que jugaría con la nueva denominación. Sin embargo fue con el primer equipo con el que arrancó una historia que se acerca al centenario y que disputó su primer partido ante el conjunto de la Academia de Intendencia (1-1) un 14 de agosto de 1923. Pudo ser antes, pero en el primero de los intentos los militares optaron por rechazar la invitación. La historia del entonces Ávila CF había empezado.

Con Pedro Gutiérrez como presidente, el nuevo equipo de la capital se ponía en marcha con la intención de dar «un gran paso para el desarrollo del foot-ball en nuestra ciudad», confiaban en la época. Dos años después, en 1925, el Rey Alfonso XIII fue nombrado presidente de honor del club y a partir de entones el equipo pasó a denominarse Real Ávila. Sólo la Guerra Civil Española (1936-1939) puso pausa al camino de un equipo que en 1944, de la mano de Jerónimo Tomé Bustillo, se federó por primera vez. De su primer campo, San Francisco, a San Antonio, donde comenzaría a jugar en Tercera División, entonces en el Grupo VI. En 1976, y tras un breve paso por la Ciudad Deportiva (1972-1976), se trasladaría a su actual estadio, el Adolfo Suárez, hoy foco de discrepancias por el mal estado en el que se encuentra y la imposibilidad, por ley, de hacer cualquier reforma. Un callejón sin salida.

Han sido años en los que el equipo encarnado ha hecho de su ascenso a la Segunda División B –la actual Segunda RFEF– su principal objetivo y reto deportivo. Lo lograría por primera vez en la 86-87. Entonces estaría ocho temporadas consecutivas. El último ascenso lo viviría en la 2001-2002, en un viaje de ida y vuelta que hasta la fecha no se ha vuelto repetir. Lo intentó. El Real Ávila llegó a convertirse en un clásico en los playoffs. No faltaba a la cita de la pelea por el ascenso –José ‘Chino’ Zapatera, José ManuelManzano, José Luis Diezma o Borja Jiménez– pero la falta de suerte en unos casos, de un proyecto firme y de la tranquilidad institucional necesaria en otros, no sólo impidieron, sino que llevaron al club a vivir al borde de la desaparición pero en especial del desengaño social. La ciudad se desencantó. Y algunos siguen.

Llegaron momentos críticos para la entidad encarnada. Demasiada incertidumbre desde un 2010 en el que no sólo fue el cambio de propietarios –el club vivió en apenas unos años cuatro ventas importantes de su accionariado– sino los cambios de proyectos, amenazas de denuncias a la AFE por deudas a jugadores, la declaración de concurso de acreedores o el descenso a la Regional de Aficionados lo que protagonizó el día a día del club.

Pero a todo ello se sobrepuso.Parece quedar lejos un capítulo al que se pasó página con la llegada de los nuevos propietarios, Gestfootball Elite, a finales de 2016, que han dado tranquilidad a un club que quiere cumplir 100 años. Llegar al 2023 y con ello al Centenario ya no parece tan difícil. Quizás sea el momento del impulso para un club que necesita que el viento empuje las velas.Navegar a media hasta tiene también sus peligros.