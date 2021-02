"La sociedad se ha vuelto inquisitorial"

Brillante, irónico, mordaz, clarividente y un tanto pesimista podrían ser algunos, solo algunos, de los adjetivos con los que describir a Albert Boadella, una de las personalidades más inquietas y lúcidas del país que reconoce vivir confinado desde hace años por culpa de un virus, el de la independencia catalana.

Ha estrenado 2021 por todo lo alto. Libro (El duque) y espectáculo (Diva). ¿De qué se puede quejar?

En mi vida he hecho de todo excepto quejarme. Me he considerado un privilegiado porque he podido hacer aquello que deseaba y cuando no lo he conseguido he luchado para obtenerlo. No soporto los quejicas.

¿Le cundió el confinamiento?

Para un artista la concentración es el estado ideal. Lo que descompone a muchos artistas es, precisamente, la vida mundana que impide la reflexión distanciada de las personas y el mundo.

Hace décadas que conoció al duque de Segorbe en La Moncloa y desde entonces son amigos, tanto que esa amistad se ha merecido un libro. ¿Qué tiene de especial?

El duque de Segorbe es una personalidad excepcional e insólita. Es un noble que practica las mejores cualidades de su herencia, por eso ha movido su vida alrededor de la belleza en el sentido más amplio del término. Ha significado para mí una influencia trascendental en mi vida personal y artística.

¿Y qué más cosas se cocían es esa bodeguilla a la que Felipe González invitaba a sus amigos en un momento de recién estrenada democracia y libertad?

La intención del presidente era escuchar lo que pensaban los invitados, pero quien acababa hablando por los codos era Felipe y los invitados escuchábamos con cara de admiración. Eso no impide que los unos y los otros estábamos llenos de entusiasmo de estrenar un nuevo orden político. Fuimos la generación que construyó una España de ilusión y libertades para que ahora unos niñatos la destruyan. Tenemos nuestra responsabilidad en haberlos mimado en exceso.

El vínculo entre la aristocracia y los juglares parece más histórico que actual. ¿Me equivoco o siguen siendo los principales consumidores de arte?

Los ministerios de cultura han sustituido el mecenazgo de la nobleza. El cambio solo ha sido cuantitativo pero no cualitativo. No ha significado una mayor calidad en las obras y tampoco mayor libertad. Solo hay que ver lo que es hoy la pintura, la escultura, la música o el teatro. ¿Alguien ha superado a Miguel Ángel? ¿A Juan Sebastián Bach? ¿A Moliere?

¿Cree que tenemos una visión demasiado rancia de lo que es la aristocracia? ¿O tal vez es que es realmente rancia?

Hay una aristocracia que solo significa un título y que lo utiliza de vana exhibición. Es carne de revistas del corazón. Más que rancio eso es ridículo. Pero hay una minoría que asume ciertos valores del pasado y trata de llevar una vida acorde con un concepto elevado de las mejores virtudes de la nobleza.

¿Qué implica ser noble hoy? ¿Es lo mismo para el duque de Segorbe que para la nueva marquesa de Griñón, por poner un ejemplo?

No voy hacer comparaciones, pero el duque de Segorbe forma parte de la casa Medinaceli de la cual es presidente de la fundación privada más importante de España. Su familia viene directamente de Alfonso X El Sabio. Estamos hablando de un noble sin el que no es posible conocer una parte esencial de la historia de España. Si un servidor tuviera esa herencia es seguro que hubiera condicionado mi vida. No tenemos más que el pasado. De aquí sale todo. El futuro es una suposición.

Hace casi 60 años puso el nombre de Los Juglares (Els Joglars) a su compañía. ¿Se sigue sintiendo así?

El término juglar quizás es el más apropiado a mi vida artística. He practicado el teatro desde ámbitos muy variados. La música, la danza, la lírica, la sátira, etc.

¿Cree que hoy es necesaria esa capacidad de decir lo que nadie se atreve con la que irrumpió y se hizo famoso Els Joglars?

La mayor parte de lo creado por Els Joglars no sería posible en el momento actual. No es un problema de libertad legal sino de una sociedad que se ha vuelto inquisitorial. No acepta la mínima crítica de sus modas o tabús. Te criminaliza públicamente en las redes si te enfrentas a sus mitos laicos. Así los gobiernos no necesitan de la censura. La ejerce el pueblo.

Ahora dirige Diva, un montaje sobre María Callas. ¿Por qué ella?

María Callas fue la mejor cantante que hemos conocido pero al mismo tiempo era una gran actriz y una mujer de una personalidad arrolladora.

¿ Y por qué elige, en concreto, el ocaso de su vida, cuando está practicamente apagada…

La tragedia de un mediocre no tiene interés teatral, pero la tragedia de una gran figura que en sus últimos tiempos se quedó sin voz y sin el amor de su vida, que la abandonó por Jackie Kennedy, es una tragedia que cuento en forma de ópera mostrando sus dificultades para cantar a través sus recuerdos con Onassis. Una historia de amor de una mujer excepcional.

No sé si esta es la transición más adecuada, pero quiero volver al tema realeza, concretamente a la Corona para preguntarle ¿por qué es felipista?

Si me imagino los posibles presidentes de la república que nos hubieran tocado me aterrorizo, pero es que incluso con Azaña también me hubiera aterrorizado ¡Y con qué razón! Felipe VI me parece un ángel caído del cielo.

También fue juancarlista.

Le estaba agradecido por haber sido una pieza fundamental para una transición ejemplar.

Don Juan Carlos I ha sido un referente en este país en lo que a la democracia se refiere. ¿Por qué se corrompe una persona que lo tiene, al menos aparentemente, todo?

La sensación de impunidad es destructiva para quien ejerce el poder. Es también la gran responsabilidad de quienes rodean este poder al que aíslan de la realidad para sus propios intereses. Son ellos que crean al impune.

¿Cómo se imagina unas elecciones ahora mismo para una hipotética Presidencia de la República?

Una complicación más en las ya inmensas complicaciones que tiene la España actual. Sería la puntilla a un cúmulo de desaciertos del último decenio.

Entramos en harina electoral. ¿Va a votar el 14-F?

Yo siempre he votado.

¿Cómo vislumbra el panorama catalán después de estas elecciones?

Cataluña se halla en un estado de degradación política y moral que muy difícilmente solucionarán unas elecciones. Es imposible poner equilibrio y sensatez en una sociedad en la que unos millones viven del odio a todo lo español.

¿Qué opina del efecto Illa o, como decía Laura Borrás, lo vio siempre más como defecto Illa?

Todo lo que tenga que ver con el PSC nace muerto. El PSC ha sido el partido responsable de lo que ha sucedido en Cataluña. En vez de ejercer de oposición al separatismo, cuando obtuvo el poder le dio alas al nacionalismo. ¿Qué se puede esperar de un partido así?

¿Y qué le pareció la salida de la cárcel de los políticos independentistas justo cuando empezaba la campaña electoral?

Es coherente con un Gobierno central que no se enfrenta al nacionalismo porque en el fondo piensa que una España descompuesta es la que le permite mantenerse en el poder.

¿En política todo vale con tal de aferrarse al poder?

La falta de ética y moral no es una condición solo de algunos políticos lo es también de unos ciudadanos que los votan.

¿Dónde ha quedado el carisma de los políticos?

El carisma es algo que necesita tiempo para construirse. Significa una personalidad compleja que se va imponiendo lentamente. Esto en una sociedad de usar y tirar es muy difícil que tenga tiempo de asentarse. Solo emerge lo circunstancial. Nada se hace para las futuras generaciones. Solo es obtener el disfrute inmediato.

¿Cree que existe la vocación de servicio público?

Si no creyera que existen políticos y funcionarios que conservan esta vocación pensaría que la vida debe solucionarla cada uno con una pistola en el cinto.

Usted ha estado siempre cercano a Ciudadanos. Probablemente cualquier resultado electoral será malo para ellos. ¿Cómo lo ve?

Ciudadanos reúne lo mejor de la sociedad española. La gente con menos ortodoxias, con sentimientos solidarios, con gusto por la cultura, con ánimo de aunar las diferencias. Es lógico que esta franja sea minoritaria en la sociedad catalana que se ha inclinado en los últimos tiempos por todo lo contrario. Odio y xenofobia, corrupción, pensamiento único y una masa silenciosa que cobardemente lo ha permitido.

¿Qué le parece Inés Arrimadas como presidenta naranja y su proyección a nivel nacional?

Me parece una mujer encantadora.

¿Qué referentes políticos estamos dejando para la próxima generación de españoles que vaya accediendo al voto?

Hace ya mucho tiempo que nuestra sociedad occidental no tiene referentes, o si los tiene, son futbolistas, actores o presentadores de televisión. Así no se puede ir a ninguna parte. Existe el ánimo compulsivo de destruir toda excelencia como si esta fuera un ataque a la igualdad. Para llegar a eso era mejor conservar los referentes cristianos que por lo menos establecían una selección moral.

¿Ve el panorama, incluido el nacional, más de tragedia o de sátira?

No tiene categoría ni para inspirar una buena obra de teatro. Es un panorama claustrofóbico y depresivo.

¿La crisis sanitaria ha apagado el independentismo o solo lo ha dejado en un estado de latencia?

El virus es solo una cuestión de ciencia, pero los bajos sentimientos que inspiran el separatismo son una cuestión antropológica. Es pasar de ser una masa tribal a ciudadano ilustrado que piensa por su cuenta.

Vive en el Bajo Ampurdán, en Gerona, donde la mayoría de sus vecinos son independentistas. ¿Cómo es allí su día a día?

Vivo confinado desde hace muchos años por el otro virus. Sin embargo, no quiero abandonar la tierra en la que nací solo porque a unos fascistas no les gusta lo que pienso. Afortunadamente, tengo algún vecino con el que mantenemos la entrañable relación entre repudiados y eso compensa la sordidez del rebaño.

Supongo que la gestión del Gobierno… Bueno, no voy a suponer ¿Tragedia o comedia de nuevo?

El Gobierno actual es sociológicamente lo más interesante que ha sucedido en España en varios siglos. Todo se mueve alrededor de un solo hombre al que no le interesa ni España ni la política. Solo alimentar su ego al precio que sea. Y la paradoja es que hay millones de ciudadanos a los que les entusiasma esa exhibición patológica de ruina moral y lo mantendrán en el poder eternamente. Tal cantidad de morro les infunde una gran seguridad.

Usted dice que «no existen referencias. La gente muy brillante está tamizada, escondida, porque lo que brillan son otras cosas». ¿Qué brilla, de qué se esconde la gente y, sobre todo, por qué se esconde?

La realidad no gusta porque reconocerla lleva complicaciones y la gente hace todas las combinaciones posibles para no enfrentarse a la verdad. Lo que brilla es la ficción. La gente se refugia en lo falso. Se esconde en sentimientos, gustos, creencias o mitos de ficción. Las personas que dicen lo que piensan resultan incómodas y son alejadas de cualquier responsabilidad. Nunca la falsedad y la mentira habían brillado con tantos medios a su alcance.